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ВЭБ объединит свои проектные «дочки»
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ВЭБ объединит свои проектные «дочки»
Бизнес, 17:00
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ВЭБ объединит свои проектные «дочки»
ВЭБ объединит две дочерние компании — «ВЭБ-Инжиниринг» и «Федеральный центр проектного финансирования». Решение принято в рамках оптимизации структуры госкорпорации, говорят источники РБК
Здание ВЭБа в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Внешэкономбанк объединяет две свои структуры — «ВЭБ-Инжиниринг» и «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ), которые занимаются сопровождением инвестиционных проектов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к госкорпорации. По их словам, это происходит в рамках оптимизации структуры и сокращения дублирующих подразделений. По словам одного из собеседников РБК, объединенную структуру возглавит зампред ВЭБа, выходец из Сбербанка Юрий Корсун. 

В пресс-службе ВЭБа на запрос РБК ответили, что госкорпорация «формирует подходы к созданию более рациональной и компактной структуры», однако «говорить о конкретных организационных изменениях пока преждевременно». 

Шуваловская чистка: почему ВЭБ решил сократить каждого второго сотрудника
Финансы

«ВЭБ-Инжиниринг» — подразделение ВЭБа, созданное в 2009 году «для сопровождения инвестиционных проектов общегосударственного значения», которые реализует госкорпорация. Компания занимается созданием цифровых платформ для компаний (внутрикорпоративных порталов, порталов госорганов), а также проектной экспертизой инвестиционных проектов (различные виды аудита проекта). По информации с сайта «ВЭБ-Инжиниринга», компания ведет 36 проектов в различных отраслях (машиностроение, сельское хозяйство, строительство и т.д.). В качестве одного из ключевых проектов названа запущенная совместно с Минэкономразвития в октябре 2017 года платформа управленческой и технологической компетенции.

ФЦПФ был создан в 1995 году и должен был «оказывать содействие в привлечении финансовых средств, в том числе внешнего финансирования, и обеспечении реализации инвестиционных проектов, приоритетных для национальной экономики». На сайте компании говорится, что целью ФЦПФ является подготовка проектов регионального и городского развития для их последующей реализации с привлечением внебюджетных инвестиций.

ВЭБ запланировал вторую волну сокращений сотрудников
Финансы

С приходом на пост главы ВЭБа бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова в госкорпорации началась оптимизация персонала и административной структуры. Внешэкономбанк объявил о сокращении числа сотрудников с 1,8 тыс. до 1 тыс. человек и, как говорят источники РБК, в 2019 году планирует довести численность штата до 500 человек.

Автор: Георгий Перемитин.
При участии: Анна Михеева.
Теги: ВЭБ
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