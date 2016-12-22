Крупнейший ретейлер России зафиксировал рост продаж пива на ЧМ-2018

X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», в июне 2018 года зафиксировала рост продаж пива, прохладительных напитков и снеков на 15–20%, указано в отчетности крупнейшего по выручке отечественного ретейлера. Причиной, как уточняет компания, стал проходивший в России чемпионат мира по футболу. Рост продаж пива, прохладительных напитков и снеков продолжился и в июле, отметила X5 Retail Group.

Рост сопоставимых продаж Х5 Retail Group во втором квартале 2018 года увеличился на 1% год к году против 0,5% в первом квартале. Ретейлер поясняет, что положительный эффект чемпионата мира по футболу в июне компенсировал дальнейшее замедление ​продовольственной инфляции: 0,4% во втором квартале против 1% в первом.

X5 Retail Group — первый публичный продовольственный ретейлер, отчитавшийся по итогам второго квартала.

​Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимали 11 городов: Москва, Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.