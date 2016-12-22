Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,30 EUR Нал. 71,38 70,71 USD Бирж. 57,53 -0,19 EUR Бирж. 70,95 -0,06 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7455,00 -576,00 MOEX 2268,46 +0,85% RTS 1242,05 +1,24% Brent 68,78 -1,48% DJIA 24037,05 +0,79% Nasdaq 6985,07 +0,52% FTSE 7076,15 +0,45%
Чубайс заявил о возможной первой выплате ​компанией «Роснано» дивидендов
Лента новостей
Лишние вещи: что не стоит брать с собой в отпуск 16:44, Спецпроект РБК PINK Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия 16:39, Политика Прибывший первым к ТЦ в Кемерово пожарный рассказал о тушении огня 16:33, Общество Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд» 16:24, Политика В РАНХиГС увидели риск исключения почти половины россиян из экономики 16:22, Экономика Словения отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля» 16:18, Политика Дуров извинился за масштабный сбой в работе Telegram 16:18, Технологии и медиа ФАС предостерегла от публичных прогнозов о цене бензина 16:16, Бизнес Легионер ЦСКА отказался продлить контракт с командой 16:16, Спорт Во Франции задержали подозреваемого в попытке сбить военных на машине 16:15, Общество Народный банк Китая: криптовалюты — один из крупнейших рисков для юаня 16:10, Крипто BMW отозвала в России более 1 тыс. моделей X3 16:08, Общество Прокурор попросил 15 лет и 165 млн штрафа для полковника СКР Максименко 16:08, Общество Захарова сочла «глобальным фейком» презентацию Лондона по «делу Скрипаля» 16:03, Политика ООО «Трансхимэкспорт» построит зерновой терминал на Дальнем Востоке​ 15:59, Пресс-релизы Захарова напомнила Джонсону цитату из «Преступления и наказания» 15:56, Политика «Роскосмос» рассказал об испытаниях посадочной системы для миссии на Марс 15:52, Технологии и медиа Прокурор запросил 2,5 года за поджоги машин у офиса адвоката Учителя 15:51, Общество Тобольская чиновница назвала надуманной историю о банкете в день траура 15:48, Общество Bloomberg узнал о переговорах Nissan и Renault о слиянии 15:42, Бизнес Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы мужчины взорвать себя у входа 15:41, Политика В Москве временно закрыли ТЦ «Маркет Град» после проверки МЧС 15:39, Общество Захарова заявила о «безграмотных ответах» Лондона по «делу Скрипаля» 15:29, Политика Игрок сборной Саудовской Аравии будет тренироваться с «Манчестер Юнайтед» 15:24, Спорт Лидеры «нормандской четверки» призвали к пасхальному перемирию в Донбассе 15:17, Политика 14 главных новинок автосалона в Нью-Йорке 15:17, Авто  В РАН заявили о возросшей в два раза за три года «утечке мозгов» 15:10, Общество «Газпром» отразит $2,6 млрд выплат «Нафтогазу» в отчетности за 2017 год 15:07, Бизнес
Чубайс заявил о возможной первой выплате ​компанией «Роснано» дивидендов
Экономика, 14:52
0
Чубайс заявил о возможной первой выплате ​компанией «Роснано» дивидендов

АО «Роснано» впервые за свою историю планирует выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 530 млн руб. Об этом заявил журналистам председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, передает «Интерфакс».

«Впервые за 10 лет мы собираемся заплатить дивиденды государству (единственный собственник «Роснано». — РБК), — отметил он.

По словам Чубайса, чистая прибыль «Роснано» по РСБУ в 2017 году составила 1,06 млрд руб. против 16,6 млрд руб. чистого убытка годом ранее. Он отметил, что изменения стандартов бухучета оказали положительный эффект в 3 млрд руб. на итоговый показатель прибыли.

Согласно обновленной стратегии «Роснано» до 2023 года, доходы от выходов из инвестиционного портфеля позволят выплатить дивиденды в пользу государства на сумму 6 млрд руб. Эта сумма, по словам Чубайса, была согласована со всеми заинтересованными ведомствами.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что выплаты составят 50% от чистой прибыли по РСБУ, если решение будет одобрено советом директоров и годовым общим собранием акционеров. Также отмечается, что чистая прибыль компании по РСБУ за 2017 год составила 1 млрд руб. Валовая прибыль «Роснано» за отчетный период выросла в 1,6 раза: с 4,3 млрд руб. в 2016 году до 6,9 млрд руб. в 2017 году.

Согласно новым стандартам РСБУ, выручка компании за прошлый год составила 20,2 млрд руб. — это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

«В течение 2017 года «Роснано» продолжило своевременно исполнять обязательства по долговому портфелю», — отмечает пресс-служба. За отчетный период компания направила на обслуживание долга 59,3 млрд руб., из них на погашение основного долга — 46,5 млрд руб., это в 2,8 раза больше относительно аналогичного показателя 2016 года. Также был досрочно погашен долг на сумму 6,9 млрд руб. Долговая нагрузка компании сократилась на 11,1 млрд руб. Процентные и купонные выплаты снизились на 24%, до 12,7 млрд руб.

В январе 2014 года Чубайс сообщал журналистам, что ОАО «Роснано» планирует выйти на прибыльность в 2017 году. Он отмечал, что с 2016 года поступления от выходов из инвестпортфеля обеспечат стабильный денежный поток, что позволит выйти на прибыльность. Полученная прибыль обеспечит регулярную выплату дивидендов в пользу государства с 2018 года.

Теги: «Роснано» , дивиденды , Анатолий Чубайс
Главное
Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев по делу о вымогательстве Общество
Материалы по теме
"Роснано" обещает выйти на прибыльность в 2017 году Экономика
Чубайса допросят по делу экс-главы «Роснано» Общество
С экс-главы «Роснано» Меламеда сняли электронный браслет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.