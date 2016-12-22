Чубайс заявил о возможной первой выплате ​компанией «Роснано» дивидендов

АО «Роснано» впервые за свою историю планирует выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 530 млн руб. Об этом заявил журналистам председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, передает «Интерфакс».

«Впервые за 10 лет мы собираемся заплатить дивиденды государству (единственный собственник «Роснано». — РБК), — отметил он.

По словам Чубайса, чистая прибыль «Роснано» по РСБУ в 2017 году составила 1,06 млрд руб. против 16,6 млрд руб. чистого убытка годом ранее. Он отметил, что изменения стандартов бухучета оказали положительный эффект в 3 млрд руб. на итоговый показатель прибыли.

Согласно обновленной стратегии «Роснано» до 2023 года, доходы от выходов из инвестиционного портфеля позволят выплатить дивиденды в пользу государства на сумму 6 млрд руб. Эта сумма, по словам Чубайса, была согласована со всеми заинтересованными ведомствами.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что выплаты составят 50% от чистой прибыли по РСБУ, если решение будет одобрено советом директоров и годовым общим собранием акционеров. Также отмечается, что чистая прибыль компании по РСБУ за 2017 год составила 1 млрд руб. Валовая прибыль «Роснано» за отчетный период выросла в 1,6 раза: с 4,3 млрд руб. в 2016 году до 6,9 млрд руб. в 2017 году.

Согласно новым стандартам РСБУ, выручка компании за прошлый год составила 20,2 млрд руб. — это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

«В течение 2017 года «Роснано» продолжило своевременно исполнять обязательства по долговому портфелю», — отмечает пресс-служба. За отчетный период компания направила на обслуживание долга 59,3 млрд руб., из них на погашение основного долга — 46,5 млрд руб., это в 2,8 раза больше относительно аналогичного показателя 2016 года. Также был досрочно погашен долг на сумму 6,9 млрд руб. Долговая нагрузка компании сократилась на 11,1 млрд руб. Процентные и купонные выплаты снизились на 24%, до 12,7 млрд руб.

В январе 2014 года Чубайс сообщал журналистам, что ОАО «Роснано» планирует выйти на прибыльность в 2017 году. Он отмечал, что с 2016 года поступления от выходов из инвестпортфеля обеспечат стабильный денежный поток, что позволит выйти на прибыльность. Полученная прибыль обеспечит регулярную выплату дивидендов в пользу государства с 2018 года.