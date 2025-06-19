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ВТБ инвестирует ₽800 млрд в строительство порта в Усть-Луге

ВТБ выступит крупным кредитором проекта строительства специализированного порта в Усть-Луге — инвестиции составят 800 млрд руб., заявил Андрей Костин. Ранее ВТБ сообщал о планах своего участия в этом предприятии
Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области
Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

ВТБ инвестирует в порт Усть-Луга в Ленинградской области 800 млрд руб., рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ. Финансирование будет выделяться поэтапно в течение трех-четырех лет. Он добавил, что условия кредитования будут «рыночными».

«800 миллиардов», — сказал банкир, отвечая на вопрос о планах ВТБ по объему финансирования проекта. «Это многолетняя сумма, то есть она будет три-четыре года [выделяться]», — добавил Дмитрий Пьянов, первый зампред банка. Как уточнил сам Костин, кредит будет предоставлен на рыночных условиях и «убытков не принесет».

В апреле 2025 года Костин говорил о планах банка принять участие в финансировании проекта строительства этого комплекса, на территории которого будут размещены перерабатывающие мощности для этансодержащего газа. «Мы будем финансировать. Мы будем крупным кредитором этого проекта», — отмечал он.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне этого заявления правительство опубликовало постановление, из которого следовало, что в ВТБ разместят субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 200 млрд руб. «в целях финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, утвержденного правительством».

Оператор проекта — компания «РусХимАльянс», созданная на паритетных условиях «Газпромом» и РГД. Предполагается, что комплекс станет крупнейшим в России газоперерабатывающим предприятием и вторым по мощности в мире — планируемая мощность оценивается в 45 млрд куб. м газа в год. Совокупная стоимость проекта составляет почти 5 трлн руб., из них до 900 млрд руб. предоставит ФНБ, в рамках этой квоты ВТБ обеспечат субординированный депозит.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Виктория Елетина Виктория Елетина
транспортная инфраструктура порты ВТБ Инвестиции Усть-Луга ПМЭФ
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