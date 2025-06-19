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Эксклюзив

ОАК раскрыл детали развития «гражданского беспилотья»

Объединенная авиастроительная корпорация предоставит разработчикам перспективных беспилотных систем свои административные, финансовые и производственные возможности. На это направление будет выделено несколько миллиардов рублей
Вадим Бадеха
Вадим Бадеха (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») сформирует отдельное беспилотное направление бизнеса, рассказал в интервью РБК ее гендиректор Вадим Бадеха. «Исторически этот сегмент в России был более привлекательным для частных игроков, ОАК в нем в меньшей степени участвовал и занимался только серьезными боевыми машинами большого класса. Но сегодня мы понимаем, что это направление становится для нас крайне перспективным. Речь по сути идет о формировании площадки, открытой для внешних партнеров. Мы считаем, что сейчас очень важно получить несколько команд, несколько решений. И мы сейчас смотрим, кто на рынке существует, чтобы дать им возможность поработать с нами», — рассказал топ-менеджер.

По его словам, корпорация заложит в бюджет несколько миллиардов рублей на такие проекты.

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Сегодня отдельная команда в составе ОАК разрабатывает тяжелый грузовой беспилотник С-76. Бадеха считает, что у проекта хорошие перспективы, но сегодня «в гражданском беспилотье одного проекта недостаточно». «Мы видим здесь перспективы привлечения команд к сотрудничеству. У нас есть серьезные конструкторские, производственные административные ресурсы. То есть платформа — то, чего нет ни у кого. Мы готовы пробовать, смотреть проекты, если полетит, будем делать вместе», — рассказал он.

Топ-менеджер считает, что рынок беспилотников сегодня находится в стадии формирования: никто не может предсказать, каким он станет и какие проекты будут востребованными, поэтому ОАК занимается несколькими проектами. «Думаю, все видели всплеск, когда все стали заниматься беспилотными такси, вертикальным взлетом. А сейчас мы видим на мировом рынке целый ряд банкротств подобных компаний. Там были и технические проблемы, а также с самим рынком и его регулированием», — говорит глава корпорации.

В августе 2024 года ОАК представила на выставке «Армия — 2024» натурный образец беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования с самолетом вертикального взлета и посадки С-76. Эта платформа позволит доставлять грузы массой до 300 кг на расстояния до 500 км, может быть использована на труднодоступных территориях, так как не требует специально подготовленных площадок и аэродромной инфраструктуры. Проект ориентирован на государственные и частные структуры на рынке логистических услуг.

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ОАК Ростех дроны беспилотники
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