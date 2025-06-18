Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме беспилотных такси из-за секса

На ПМЭФ обсудили проблемы, возникающие с появлением в мире беспилотных такси. Тигран Худавердян рассказал об опыте Китая и США по развитию беспилотных такси

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Бывший исполнительный директор «Яндекса» и член совета директоров компании (покинул обе должности в марте 2022 года) Тигран Худавердян на сессии ПМЭФ по беспилотному транспорту рассказал о том, с какой проблемой столкнулись беспилотные такси в Сан-Франциско. Худавердян отметил, что беспилотный мир принесет совершенно другого типа проблемы, о которых «мы сейчас можем не догадываться».

«Интересную расскажу вещь, что эта проблема, которая сейчас там происходит из-за того, что из машины убрали человека, а таксист был тот, кто ограничивал пассажиров от всякого разного. Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт».

Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинг», в ответ пошутил, что беспилотники важны не только потому что это производительность труда, но еще и демография, что также «будет очень здорово и полезно».

Худавердян отметил, что в воздухе витает сомнение вообще, что беспилотное такси возможно сделать, и в этом сегменте есть проблема как у математиков, что пока задача не решена, если кто-то ее решил, остальным сразу станет понятно, как такие задачи решать. «К сожалению, это произошло, или к счастью. К сожалению для нас, потому что мы пока отстаём, к счастью — потому что задача решаема», — отметил он.

Худавердян также отметил, что в Пекине с местной симкартой уже можно вызвать беспилотное такси без водителя-испытателя. «Это тоже факт, который надо просто принять. Это означает, что на самом деле это точно произойдет и с нами тоже. И в действительности было сказано правильно, что инвестиции в инфраструктуру тяжелые. Пока мы их сделаем, это уже все станет устаревшим, к сожалению, — просто так жизнь устроена. Поэтому нужно опираться на то, что имеем: на лидары, на сенсоры, на фотосенсоры, на радарные сенсоры».

На вопрос, когда в России можно будет вызвать беспилотное такси, он заметил, что оно уже ездит по планете, в том числе по Москве и Сириусу в Сочи. Экс-глава «Яндекса» уверен, что беспилотники станут доступны для вызова уже в течение одного-двух лет.