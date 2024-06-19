«Макдоналдс» отказался от использования ИИ после бекона в мороженом
«Макдоналдс» прекратила испытания системы искусственного интеллекта после неоднократных жалоб клиентов на ошибки в заказах, передает телеканал SkyNews.
Разработанная компанией система использовала распознавание голоса для обработки заказов, с 2021 года ее испытывали более чем в ста заведениях сети в США.
Однако в последние месяцы в соцсетях стали появляться видеоролики о неправильно понятых указаниях: в одном случае мороженое было украшено беконом, в другом к заказу добавили куриные наггетсы на $211. В TikTok распространилась видеозапись, как девушка пытается заказать ванильное мороженое и бутылку воды, но вместо этого получает несколько мороженых, пакетики кетчупа и две порции сливочного масла.
«Макдоналдс» поручила франчайзи отказаться от технологии к концу июля, договор на ее использование продлеваться не будет: «После тщательного анализа «Макдоналдс» решила прекратить наше нынешнее партнерство с IBM по AПЗ (автоматический прием заказов), и эта технология будет отключена во всех ресторанах, которые в настоящее время ее тестируют, не позднее 26 июля 2024 года».
Вместе с тем в компании выразили уверенность, что этой технологии со временем однажды найдут применение.
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