«Макдоналдс» отказался от использования ИИ после бекона в мороженом

Искусственный интеллект распознавал голосовые заказы, но вместо воды клал кетчуп и масло либо добавлял наггетсы на сотни долларов. Компания заявила, что технология однажды все же будет использоваться

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«Макдоналдс» прекратила испытания системы искусственного интеллекта после неоднократных жалоб клиентов на ошибки в заказах, передает телеканал SkyNews.

Разработанная компанией система использовала распознавание голоса для обработки заказов, с 2021 года ее испытывали более чем в ста заведениях сети в США.

Однако в последние месяцы в соцсетях стали появляться видеоролики о неправильно понятых указаниях: в одном случае мороженое было украшено беконом, в другом к заказу добавили куриные наггетсы на $211. В TikTok распространилась видеозапись, как девушка пытается заказать ванильное мороженое и бутылку воды, но вместо этого получает несколько мороженых, пакетики кетчупа и две порции сливочного масла.

«Макдоналдс» поручила франчайзи отказаться от технологии к концу июля, договор на ее использование продлеваться не будет: «После тщательного анализа «Макдоналдс» решила прекратить наше нынешнее партнерство с IBM по AПЗ (автоматический прием заказов), и эта технология будет отключена во всех ресторанах, которые в настоящее время ее тестируют, не позднее 26 июля 2024 года».

Вместе с тем в компании выразили уверенность, что этой технологии со временем однажды найдут применение.