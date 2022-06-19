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Бизнес ,  
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Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших на наследстве американцев

В рейтинг попали наследники компаний Mars, Estee Lauder, Walmart, вдова Стива Джобса и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса
Чарльз Кох
Чарльз Кох (Фото: David Zalubowski / AP)

Американский журнал Forbes составил список богатейших американцев, получивших свои активы по наследству. Издание оценило их совокупное состояние в $568 млрд (это 13,5% от совокупного состояния всех американских миллиардеров).

Первое место в списке занимает Чарльз Кох с состоянием в $59,6 млрд. Вместе с братом Дэвидом (умер в 2019 году) он унаследовал компанию Koch Industries своего отца Фреда. Изначально она специализировалась на нефтепереработке, но позже расширила сферу деятельности. Сейчас дочерние предприятия Koch Industries занимаются производством химикатов, бумаги, стройматериалов, созданием ПО, технологического оборудования, оказанием услуг в сфере финансов и инвестиций. Унаследовавшие компанию братья Кох сделали ее второй по величине компанией в США, отмечает издание.

Первое место с Чарльзом Кохом в рейтинге делит вдова его брата – Джулия Кох. После смерти Дэвида Коха она и трое ее детей получили в наследство 42% в Koch Industries. Состояние Джулии оценивается в $59,6 млрд.

Третье место в рейтинге занимает Джим Уолтон — наследник 13% акций розничной сети Walmart, созданной его отцом Сэмом в 1962 году. Состояние Джима Уолтона — $58,3 млрд. На четвертом месте находится дочь основателя Walmart — Элис с состоянием в $57,5 млрд. Она никогда не занимала руководящих должностей в компании отца, увлекается разведением лошадей и коллекционированием искусства. Пятерку рейтинга замыкает еще один сын Сэма Уолтона — Роб. После смерти отца в 1992 году он более 20 лет занимал пост гендиректора Walmart, его состояние оценивается в $57,2 млрд.

Шестое место в рейтинге занимает Маккензи Скотт, вошедшая в списки миллиардеров после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом. Ее состояние оценивается в $30,7 млрд. Она единственная из упомянутых в рейтинге, кто получил состояние в результате развода, а не по наследству.

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Седьмую позицию делят Джон Марс ($29,7 млрд) и Жаклин Марс ($25,1 млрд). Компанию Mars, специализирующую на производстве конфет, жвачек, кондитерских изделий и корма для животных, их дед Фрэнк Марс основал в 1911 году. Джон и Жаклин унаследовали по 1/3 компании в 1999 году, после смерти их отца Фореста.

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Девятое место в списке занимает Мириам Адельсон — наследница игорной империи покойного мужа. Она владеет 52% акций Las Vegas Sands, которая, в том числе управляет казино в Сингапуре и Макао. Состояние Адельсон — $25,1 млрд.

Десятку замыкает Леонард Лаудер с состоянием $20,7 млрд. Леонард — наследник 20% косметической компании Estée Lauder, которую основали его родители Эсте и Джозеф Лаудер. Он 30 лет был гендиректором компании, а сейчас занимает должность почетного руководителя.

Вторая часть рейтинга выглядит следующим образом:

  • Гендиректор финансового холдинга Fidelity Investments Эбигейл Джонсон ($18 млрд)
  • Медиамагнат Руперт Мердок ($17,7 млрд)
  • Лукас Уолтон ($14,6 млрд), внук основателя Walmart
  • Лорен Пауэлл Джобс ($13,9 млрд), вдова соучредителя Apple Стива Джобса
  • Дональд Ньюхаус ($12,1 млрд), сын основателя Advance Publications (владеет Condé Nast, Discovery, Reddit)
  • Карл Кук ($9,4 млрд), производитель медицинского оборудования Cook Group
  • Герберт Колер-младший ($8,8 млрд), производитель сантехники сантехники Kohler Co.
  • Полин Макмиллан Кинат ($8 млрд), правнучка основателя американской продовольственной компании Cargill
  • Энн Уолтон Кронке ($8 млрд), племянница основателя Walmart
  • Памела, Виктория, Валери и Марийке Марс (по $7,4 млрд), наследницы долей в компании Mars (примерно по 8% акций)

В апреле Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. Его впервые возглавил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. На момент завершения подсчетов его состояние оценивалось в $219 млрд. Второе место ($171 млрд) занял основатель Amazon Джефф Безос, также в тройку лидеров вошел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), французский бизнесмен Бернар Арно ($158 млрд).

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
наследники рейтинг Forbes Mars Walmart

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