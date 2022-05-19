Маск назвал ESG аферой после исключения Tesla из индекса
Основатель Tesla Илон Маск раскритиковал свод правил и подходов ESG (Environmental, Social and Governance; экологические, социальные и управленческие критерии) после того, как производителя электромобилей исключили из индекса S&P 500 ESG.
«Exxon возглавил десятку лучших в мире компаний по ESG-критериям, в то время как Tesla даже не попала в рейтинг», — написал предприниматель в Twitter, назвал ESG аферой и «оружием фальшивых борцов за социальную справедливость». Ранее он говорил, что «корпоративные критерии ESG — это воплощение дьявола».
ESG в переводе означает экологическое, социальное и корпоративное управление. Буква E в аббревиатуре подразумевает вопросы защиты окружающей среды (environmental), S — отношения с сотрудниками, клиентами и обществом (social), G — стандарты корпоративного управления (corporare governance): эффективность руководителей, борьбу с коррупцией и т.д. Бизнес ориентируется на эти параметры в разработке стратегий устойчивого развития.
Индекс S&P 500 ESG использует экологические, социальные и управленческие критерии, чтобы ранжировать и рекомендовать компании инвесторам. Они включают сотни показателей — о том, как деятельность предприятий влияет на планету, как руководство относится к заинтересованным сторонам (акционеры, клиенты, сотрудники, поставщики, партнеры) и т.д., отмечает CNBC.
Tesla исключили из индекса в начале мая. В S&P, объясняя это решение, заявили, что на него повлияло отсутствие опубликованных документов, касающихся низкоуглеродной стратегии и кодекса делового поведения, а также расизм и плохие условия труда, о которых сообщалось на заводе во Фримонте, штат Калифорния.
После этого компания опубликовала заявление о том, что методология оценки ESG «в корне неверная», такие отчеты «не измеряют масштабы положительного воздействия на мир».
18 мая акции Tesla упали на 6,8% и закрылись на уровне $709,81, согласно данным NASDAQ. На этом фоне Маск потерял $12 млрд.