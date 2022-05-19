Маск назвал ESG аферой после исключения Tesla из индекса

В начале мая Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за отсутствия стратегии снижения выбросов и сообщений о расовой дискриминации в компании

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Основатель Tesla Илон Маск раскритиковал свод правил и подходов ESG (Environmental, Social and Governance; экологические, социальные и управленческие критерии) после того, как производителя электромобилей исключили из индекса S&P 500 ESG.

«Exxon возглавил десятку лучших в мире компаний по ESG-критериям, в то время как Tesla даже не попала в рейтинг», — написал предприниматель в Twitter, назвал ESG аферой и «оружием фальшивых борцов за социальную справедливость». Ранее он говорил, что «корпоративные критерии ESG — это воплощение дьявола».

ESG в переводе означает экологическое, социальное и корпоративное управление. Буква E в аббревиатуре подразумевает вопросы защиты окружающей среды (environmental), S — отношения с сотрудниками, клиентами и обществом (social), G — стандарты корпоративного управления (corporare governance): эффективность руководителей, борьбу с коррупцией и т.д. Бизнес ориентируется на эти параметры в разработке стратегий устойчивого развития.

Индекс S&P 500 ESG использует экологические, социальные и управленческие критерии, чтобы ранжировать и рекомендовать компании инвесторам. Они включают сотни показателей — о том, как деятельность предприятий влияет на планету, как руководство относится к заинтересованным сторонам (акционеры, клиенты, сотрудники, поставщики, партнеры) и т.д., отмечает CNBC.

Tesla исключили из индекса в начале мая. В S&P, объясняя это решение, заявили, что на него повлияло отсутствие опубликованных документов, касающихся низкоуглеродной стратегии и кодекса делового поведения, а также расизм и плохие условия труда, о которых сообщалось на заводе во Фримонте, штат Калифорния.

После этого компания опубликовала заявление о том, что методология оценки ESG «в корне неверная», такие отчеты «не измеряют масштабы положительного воздействия на мир».

Читайте на РБК Pro Pro Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Инструкции Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи Pro В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции Pro Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Инструкции Pro Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка» Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка» Статьи

18 мая акции Tesla упали на 6,8% и закрылись на уровне $709,81, согласно данным NASDAQ. На этом фоне Маск потерял $12 млрд.