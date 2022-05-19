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Минфин рассмотрит отмену НДС на покупку бриллиантов

НДС на покупку частными инвесторами бриллиантов может быть отменен в рамках поддержки компании АЛРОСА, попавшей под международные санкции. Ранее власти России отменили НДС на покупку золотых слитков
Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press
Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press

Минфин изучает разные варианты поддержки алмазодобывающей компании АЛРОСА, против которой введены санкции, прорабатываются разные варианты помощи, прежде всего — отмена налога на добавленную стоимость (НДС) для частных инвесторов, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве.

Интерес к приобретению бриллиантов у с марта вырос у частных инвесторов в несколько раз, поскольку в качестве инструмента для вложения средств они рассматриваются наравне с золотом, рассказала газете глава программы инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева.

«Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики», — считает она.

Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что власти рассматривают варианты поддержки компании из-за «серьезных проблем» в текущей ситуации. Он добавил, что на данный момент ее финансовое состояние устойчиво, у нее есть запасы времени и финансовой прочности для поиска альтернативных путей реализации алмазов.

Минфин допустил возобновление покупки алмазов у АЛРОСА
Бизнес
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

АЛРОСА — крупнейший мировой производитель алмазов, ее доля на глобальном рынке составляет 30%. В России на долю компании приходится 90% мощностей по добыче алмазов. Компания занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. В основном деятельность АЛРОСА сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Африке.

По итогам прошлого года чистая прибыль АЛРОСА выросла в 2,8 раз и составила 91,3 млрд руб. Ее выручка по итогам отчетного периода увеличилась на 50% (выросла с 221,5 млрд руб. до 332 млрд руб.) благодаря росту объемов продаж алмазов на 42% и росту индекса цен на 13%.

В начале марта американские власти ввели санкции против компании и ее главы Сергея Иванова. АЛРОСА запретили привлекать долговое и акционерного финансирования от американских инвесторов, мера коснулась долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней. После этого компания приостановила публикацию ежемесячных данных о продажах. «В связи с текущими событиями АЛРОСА вынуждена адаптироваться к меняющимся условиям работы» — пояснили в компании.

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Спустя месяц, в начале апреля, Вашингтон расширил санкции против АЛРОСА, ее активы были заблокированы.

Tiffany приостановила закупку российских алмазов и бриллиантов
Бизнес
Фото:Kathy Willens / AP

В конце апреля Силуанов допустил, что Гохран (федеральное казенное учреждение при Минфине, занимающееся формированием госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней) может возобновить закупку алмазов у АЛРОСА.
 

Около двух месяцев назад, в начале мая, в России освободили от НДС операции по продаже слитков драгоценных металлов физлицам, прежде налог составлял 20%. При этом обратная операция по продаже банку слитка ценного металла не означала возвращения уплаченного налога, что являлось невыгодным для россиян, счел Минфин. «На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам», — рассказал тогда министр финансов Антон Силуанов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин АЛРОСА бриллианты НДС Алексей Моисеев
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