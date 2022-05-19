В Москве появятся полицейские на гидроциклах

Речная полиция в Москве впервые получит гидроциклы для поимки нарушителей на воде, а столичные власти займутся эвакуацией маломерных судов. Изменения намечены в преддверии запуска регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Речная полиция Москвы впервые начнет использовать гидроциклы для поимки нарушителей на воде. Об этом РБК рассказали два участника неформального водно-моторного интернет-сообщества и председатель Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов. Создание отряда речной полиции на гидроциклах подтвердил и источник, близкий к Министерству внутренних дел.

Речная полиция входит в структуру транспортной полиции МВД. РБК направил запросы в пресс-службы МВД и его управления на транспорте по Центральному федеральному округу.

До сих пор у речной полиции Москвы для поимки нарушителей на воде были только катера. Теперь она получит как минимум четыре гидроцикла Sea-Doo RXP-XRS 300, отмечает один из собеседников РБК. Четыре гидроцикла с автоприцепами (для их перевозки по суше), которые производит канадская компания Bombardier Recreational Products, в конце 2021 года приобрел Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы за 8 млн руб. Это следует из закупочной документации, которую разместила столичная дирекция транспортных закупок.

Гидроциклы оснащены двигателями на 300 лошадиных сил, следует из информации на сайте официального дилера мототехники Bombardier Recreational Products. Это скоростное водное транспортное средство длиной 3,3 м. Гидроцикл способен разгоняться до скорости 100 км/ч за 3,8 секунды.

Зачем речной полиции нужны гидроциклы

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Летом 2022 года на Москве-реке столичные власти планируют запустить регулярные перевозки пассажиров на электрических речных трамваях. К этому времени решено пересмотреть формат работы речной инфраструктуры, сообщала пресс-служба дептранса (в его ведении находится ЦОДД).

Теперь ЦОДД будет следить за ситуацией на причалах и работой судовладельцев, заниматься мониторингом акватории Москвы-реки: на воде не должно быть никаких помех для движения судов. Автоматизированная видеосистема примерно из 300 камер должна анализировать перемещения всех судов, которые ходят по реке. В случае нарушений материалы для профилактических действий и вынесения протоколов об административных правонарушениях передаются ответственным ведомствам. «Соблюдение требований по организации перевозок [по Москве-реке] проконтролируют водный патруль и специальная информационная система ЦОДД, которая фиксирует перемещения судов на Москве-реке, автоматически проверяя наличие лицензий», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в интернет-блоге в среду, 18 мая.

В этом году московские власти также начнут заниматься эвакуацией маломерных судов на спецстоянки в районе Южного речного вокзала и Долгопрудного. К маломерным судам относятся суда длиной не более 20 м, с общим количеством людей на борту не более 12. Решение о задержании принимает представитель Государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Стоимость перемещения судна составит 24,6 тыс. руб., хранения — 15,9 тыс. руб. в сутки, без учета скидки. Такие тарифы в декабре 2021 года установил дептранс, указано на сайте сервиса «Московский паркинг».

«Критического количества нарушений я не наблюдаю, но порядок на воде должен быть. Необходимость использования гидроциклов [речной полицией] мне не ясна», — говорит Смирнов. Государственная инспекция маломерных судов и водная полиция обеспечены достаточно мощными катерами, которые позволяют быстро перемещаться по воде, добавляет он.

По словам Собянина, более 1,2 млн пассажиров ежегодно «отправляются на прогулку по главной водной артерии города». А Северный речной вокзал в 2021 году посетили 2 млн человек. Его причалы приняли и отправили более 700 тыс. пассажиров круизного и прогулочного флота, а переправой до Захарково на другом берегу канала им. Москвы воспользовалось свыше 50 тыс. человек.

В пресс-службе МЧС не ответили на запрос. РБК обратился за комментариями в пресс-службу дептранса.