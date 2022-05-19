Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций

Из-за прекращения импорта из Европы переработчики текстиля в России остались почти без сырья. Теперь в стране необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз, подсчитали участники рынка

Фото: Phil Noble / Reuters

Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, сообщил РБК гендиректор «Лаут Ресайклинг» (перерабатывал до 700 т текстиля в месяц, около 40% рынка) Евгений Садовский. Это подтвердили в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО), куратора отрасли по обращению с отходами.

После приостановки работы в России шведской сети H&M, в магазинах которой собирали старую одежду, с рынка ушло еще 12% сырья, отметил Садовский. Пока дефицит восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, отмечает директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» (перерабатывала до 250 т сырья в месяц) Александр Завгородний.

Увеличить объемы сбора текстиля в России поможет реформа расширенной ответственности производителя, считает глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Она позволит профинансировать создание масштабной системы сбора старой одежды, аналогичной системе сбора макулатуры.

Что делают из вторичного текстиля Текстиль в России перерабатывается в два типа новых материалов: обтирочную ветошь и регенерированное волокно, говорится на сайте фонда «Второе дыхание». Обтирочную ветошь используют на производствах, чтобы, например, вытирать машинное масло со станков. Необходимое свойство ветоши — абсорбация жидкости, поэтому переработчики текстиля используют в качестве сырья хлопковую одежду и постельное белье: хлопок хорошо впитывает влагу. Ветошь закупают РЖД, авиастроители, автозаводы, ремонтные мастерские, станкостроители, пояснил Завгородний. По данным сайта госзакупок, в 2019 году РЖД закупили обтирочных материалов на 2,4 млн руб., в 2022 году «Росатом» разместил аналогичную заявку на 6 млн руб., а 514-й авиационный ремонтный завод — на 1,7 млн руб. Регенеративное волокно получается из шерстяных, хлопковых и синтетических тканей. Его используют для шумоизоляции, производства утеплителя, набивки для матрасов и подушек. Мощности по переработке вторичного текстиля в России составляют чуть более 25 тыс. т в год, сообщил представитель РЭО. В основном из текстиля производят обтирочную ветошь, пояснил Садовский.

Откуда переработчики брали сырье

Переработка вторичного текстиля в России в 2021 году составила чуть больше 20,1 тыс. т. Из них 14,7 тыс. т приходилось на импорт, отмечает пресс-служба «Российского экологического оператора». Еще 3 тыс. т компании получили от российских сборщиков вторичного сырья, говорит руководитель фонда «Второе дыхание» (755 контейнеров для сбора вторичного текстиля в 52 регионах) Дарья Алексеева.

Помимо российских компаний самый большой объем старой одежды в России собирала сеть H&M, насчитывавшая 160 магазинов. В 2019 году она отчиталась о сборе 3 тыс. т сырья, из которых 80% (2,4 тыс. т) направлялось на переработку, уточнил Садовский, компания которого была основным закупщиком сырья у H&M.

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Но в марте этот шведский ретейлер объявил о приостановке работы из-за начала спецоперации России на Украине. А в апреле ЕС ввел пятый пакет санкций, который запретил проезд российского и белорусского автотранспорта по территории Евросоюза. Из-за этого переработчикам стало невыгодно завозить импортное сырье. Его доставка из Европы подорожала в семь-восемь раз, посетовал Завгородний. В итоге компания потеряла около 175 т сырья (70% необходимого объема в месяц).

Но даже с такими ценами найти перевозчика невозможно, утверждает руководитель производства компании «Лидер — Текс» Игорь Касаткин. Европейские транспортные компании боятся вторичных санкций и не берут груз в Россию, пояснил он. Калининградский филиал «Лидер — Текс», который перерабатывал до 500 т текстиля в месяц, полностью остался без импортного сырья и сейчас пытается закупать его на внутреннем рынке, сообщил Касаткин.

В итоге с начала мая у российских переработчиков осталось только 3 тыс. т текстиля (15% необходимого объема), которые собирают российские компании.

РБК отправил запрос в пресс-службу головного офиса Н&M.

Почему переработчики завозили сырье из Европы

Ежегодно в России образуется 962 тыс. т текстильных отходов, в основном они оказываются на свалке, потому что в стране нет налаженного сбора и переработки текстиля, констатирует Буцаев. «Я не могу перерабатывать текстиль, который уже попал на свалку. Он так загрязнен, что никто не будет использовать даже тряпку такого качества», — продолжает Завгородний. В этих условиях компаниям было удобно закупать готовое сырье для переработки в Европе, поясняет Наталья Галечьян, директор сети секонд-хендов «Спасибо» (собирают около 100 т текстиля в месяц). По ее словам, там оно лучшего качества и рассортировано по категориям в зависимости от содержания хлопка или синтетики. Жизнь после бака: как сейчас выглядит система утилизации отходов Зеленая экономика Для того чтобы производить из старой одежды новые продукты, необходим секонд-хенд с высоким содержанием хлопка, а различные кнопки, заклепки, молнии и блестки должны быть срезаны. В России такое текстильное вторсырье в большом дефиците, говорит учредитель группы компаний по социальному предпринимательству «Лепта» (70 т сортировки одежды в месяц, 200 контейнеров, шесть секонд-хендов в Ленобласти) Дмитрий Карлин.

Как подорожал вторичный текстиль Европейское вторсырье до начала марта, пока его можно было привезти в Россию, стоило от 8 до 15 центов за 1 кг, пояснил Завгородний. Ориентировочная себестоимость аналогичного продукта в России — минимум 15 руб. за 1 кг (18 центов за 1 кг), говорит Алексеева. В январе «Второе дыхание» продавало бывшее в употреблении постельное белье по 30 руб. за 1 кг (без НДС), а сейчас — за 80 руб. за 1 кг; килограмм махры продавался в январе по 51 руб., сейчас — по 94 руб., несортированная ветошь ранее стоила 8 руб. за 1 кг, сейчас — до 24 руб. Цена на вторичный текстиль с начала года выросла втрое у всех российских поставщиков, говорит Завгородний. Это подтверждает Галечьян.

Как увеличить переработку текстиля в России

По данным «Российского экологического оператора», сейчас в России работают 13 компаний, которые способны переработать более 25 тыс. т текстиля в год. Крупнейшими игроками по сбору сырья являются фонд «Второе дыхание», сети секонд-хендов «Спасибо», «Лепта» и «Мегахенд» (107 магазинов), сообщил представитель РЭО. Также старую одежду принимают сотни контейнеров для сбора по всей стране, принадлежащие отдельным предпринимателям, уточняет Алексеева.

Реформа механизма расширенной ответственности производителя (РОП) позволит увеличить объемы сбора и переработки текстиля в России до 100 тыс. т в год, утверждает Буцаев. Сейчас бизнес платит в бюджет экосбор, который равен стоимости переработки и утилизации его товара. Буцаев считает, что действующая ставка экосбора (16,3 тыс. руб. за тонну), который компании должны платить за утилизацию текстиля, занижена в два с половиной раза. Эти деньги не покрывают расходы на создание системы сбора и сортировки текстиля в стране, поясняет представитель РЭО. По его словам, реформа РОП как раз предполагает увеличение экосбора, что позволит установить дополнительные контейнеры для сбора текстиля, создать новые мощности для его переработки и напрямую субсидировать участников этого рынка.

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На запуск системы с учетом мер господдержки может уйти до двух лет, полагает Садовский. Но, по мнению Алексеевой, не все зависит от субсидий в переработку и сбор сырья. Понадобятся годы, чтобы приучить людей сдавать одежду, а не выбрасывать ее. Представитель РЭО это не комментирует.