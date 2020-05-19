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Пандемия коронавируса ,  
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Инвесторы в «зеленую энергетику» в России предупредили о форс-мажорах

Ввод в строй части «зеленых» электростанций в России в срок оказался под вопросом из-за пандемии и ограничительных мер. Распространение коронавируса разорвало цепочки поставок
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Несколько крупных инвесторов, занимающиеся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний и их объяснения.

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) в письмах партнерам сообщила, что проблемы со своевременным вводом в строй объектов могут возникнуть на ветряных электростанциях (ВЭС) в Ростовской и Мурманской областях. Они должны заработать 1 декабря 2020 и 2021 года соответственно. Компания сообщила в письмах о наступлении «форс-мажорных обстоятельств», из-за которых поставки мощностей с этих объектов могут задержаться. Причиной стали ограничительные меры в Китае, где производятся компоненты генераторов. В «Энел Россия», комментируя изданию эту информацию, объяснили, что заранее проинформировали рынок о вероятном влиянии ограничительных мер. Сейчас, уверяет компания, существенного влияния на сроки ввода в строй объектов ситуация не оказывает.

О форс-мажорных обстоятельствах также предупредил клиентов Фонд развития ветроэнергетики, который занимается строительством ВЭС в Калмыкии общей мощностью 200 МВт. Письмо датировано 16 апреля. Электростанции должны были войти в строй 1 декабря. «Осуществление строительства и ввода станции в установленные сроки становится невозможным», — цитирует «Коммерсантъ» текст письма. ФРВ отправку этого сообщения назвали «техническим шагом». «Компания делает все от нее зависящее, чтобы не допустить переноса сроков завершения проектов, однако развитие ситуации зависит от того, как долго продлятся ограничительные меры», — заявил представитель ФРВ. Причиной задержки в этом случае стало то, что поставщик ветровых турбин «Вестас Рус» в начале апреля уведомил ФРВ о приостановке или ограничении производства.

Инвесторы в строительство солнечных электростанций о форс-мажорных обстоятельствах пока не уведомляли, хотя и признали, что ввод в строй объектов может вестись с задержками. О возможном сдвиге начала эксплуатации строящихся электростанций сообщила «Солар Системс» («дочка» китайской Amur Sirius Power Equipment Co.). В 2020 году компания планировала довести мощность электростанций до 365 Мвт. Среди строящихся объектов — электростанции в Волгоградской области, Башкортостане, Ставропольском крае.

В ассоциации «Совет рынка», объединяющей поставщиков и покупателей электроэнергии, подтвердили «Коммерсанту», что часть инвесторов сообщили о форс-мажорных обстоятельствах из-за пандемии и ограничительных мер. Однако в ассоциации напомнили, что такое уведомление не освобождает автоматически от штрафов за просрочку. Для этого нужно подтвердить причинно-следственную связь между заявленным форс-мажором и невозможностью поставщика исполнить обязательства. Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) оценила объем штрафов за просрочку ввода в строй строящихся электростанций на полгода — год в 10 млрд руб.

РБК направил запрос в НП «Совет рынка».

В апреле АРВЭ сообщала, что «вспышка COVID-19 существенно дестабилизировала производственную и строительную деятельность большинства компаний в отрасли ветроэнергетики». Ассоциация приводила данные экспертов, согласно которым поставки ветровых турбин сократятся примерно на 30% по итогам года. «Строительство станций также идет гораздо медленнее, чем планировалось: в строительстве наземных ветроэнергетических установок ожидается, по крайней мере, шестимесячная задержка, а для прибрежных ветровых электростанций — еще более длительная», — говорилось в сообщении.

Данные ЕЭС показали восстановление энергопотребления в России
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В начале нерабочего месяца, с 30 марта по 5 апреля, потребление электричества в в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года падало на 4,5%. Однако позднее потребление электроэнергии в стране начало восстанавливаться.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Алина Фадеева
Теги: энергетика, возобновляемые источники энергии, коронавирус
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