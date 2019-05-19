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Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Такой сценарий, полагает российский министр энергетики, может произойти из-за сезонного спроса летом. В случае, если это случится, ОПЕК+ надо будет оперативно реагировать, уверен глава ведомства
Александр Новак (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Это, полагает глава ведомства, может случиться, «если спрос [на нефть в этот период] вырастет, как в предыдущие годы». «Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн барр. в сутки», — напомнил Новак, заметив, что в случае возникновения такой угрозы «нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита».

Сейчас, указал министр, мировые запасы нефти стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно пятилетнего значения превышают 13 млн барр. Подобные показатели Новак объяснил в том числе спросом, который оказался ниже прогнозируемого.

Экономика
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Ожидаемые сроки достижения баланса на рынке российский министр назвать затруднился. «Это во многом зависит от спроса во втором полугодии», — отметил он, еще раз напомнив, что летом спрос растет, а зимой падает. «Поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса», — добавил Новак.

Ранее, 22 апреля, на фоне сообщений о возможном отказе властей США от политики освобождения некоторых стран от санкций за покупку нефти в Иране стоимость нефти на мировых рынках выросла до максимума почти за полгода. Так, цена барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31. Подобную динамику продемонстрировали и котировки американской нефти WTI. На пике стоимости баррель WTI в этот день достиг $65,8. Это также стало максимальным показателем с 31 октября 2018 года.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Минэнерго России, ОПЕК+
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