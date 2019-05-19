Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Такой сценарий, полагает российский министр энергетики, может произойти из-за сезонного спроса летом. В случае, если это случится, ОПЕК+ надо будет оперативно реагировать, уверен глава ведомства

Александр Новак (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Это, полагает глава ведомства, может случиться, «если спрос [на нефть в этот период] вырастет, как в предыдущие годы». «Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн барр. в сутки», — напомнил Новак, заметив, что в случае возникновения такой угрозы «нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита».

Сейчас, указал министр, мировые запасы нефти стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно пятилетнего значения превышают 13 млн барр. Подобные показатели Новак объяснил в том числе спросом, который оказался ниже прогнозируемого.

Ожидаемые сроки достижения баланса на рынке российский министр назвать затруднился. «Это во многом зависит от спроса во втором полугодии», — отметил он, еще раз напомнив, что летом спрос растет, а зимой падает. «Поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса», — добавил Новак.