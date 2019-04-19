Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

Украинский суд признал правоту российской компании «Миг» с споре с госкорпорацией «Укроборонпром». Украинский госконцерн намерен обжаловать решение, так как «МиГ» включен в санкционный список

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На Украине хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск российской самолетостроительной корпорации «МиГ» и обязал украинский «Красиловский агрегатный завод» заплатить российской компании более 5 млн руб. Сообщение об этом размещено на сайте госконцерна «Укроборонпром», куда входит предприятие.

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.

В своем сообщении компания подчеркивает, что решение суда «полностью противоречит» указу президента Украины о санкциях против России, введенных в марте 2019 года. Тогда в санкционный список Киева попали в общей сложности 294 юридических лица и 848 человек. Самолетостроительная корпорация «МиГ» есть в этом списке (.pdf)

В «Укроборонпроме» заявили, что будут оспаривать это решение в суде высшей инстанции. ​Деталей спора между компаниями в «Укроборонпроме» не раскрыли.