Частный космос: анонс нового номера журнала РБК

Майский номер журнала РБК традиционно посвящен технологическим компаниям. В этом году — тем из них, которые работают в молодой и очень быстро растущей отрасли под названием «частный космос»

Космическая гонка всегда была способом потратить колоссальные деньги, заработав превосходство, славу — что угодно, но не прибыль. Частный космос считается дорогой игрушкой американских техномиллиардеров, которые могут себе позволить сжигать в ней сотни миллионов долларов. Но частная космонавтика не ограничена именами Маска, Безоса и Брэнсона. В российской частной космонавтике есть как минимум два крупных игрока и довольно много небольших компаний и стартапов.

Накануне выхода этого номера журнала РБК S7 Group закрыла сделку по покупке космодрома «Морской старт». Стартовый комплекс стоит в порту с 2014 года — тогда с космодрома последний раз взлетала ракета. Он прекратил работу из-за низкой интенсивности запусков. Но теперь ситуация может измениться. Подробнее об истории космодрома и планах S7 Group — в материале «Входной билет в космос».

Самый известный российский технологический инвестор Юрий Мильнер в 2015 году объявил о запуске программы Breakthrough Initiatives, цель которой — поиски внеземной жизни, в том числе с помощью радиотелескопов, которые ищут следы разумных цивилизаций (проект Listen стоимостью $100 млн на десять лет), и отправки космического корабля к Альфе Центавра ($100 млн на 25–30 лет). В интервью журналу РБК Юрий Мильнер рассказал, как продвигаются эти проекты, а также о новой, пятой по счету, космической инициативе.

Основатели компании «НСТР Ракетные технологии» Виктор Черников и Николай Дзись-Войнаровский делают ставку на сверхлегкие ракеты: «Всем, включая военных, требуются ракеты, которые можно запускать буквально круглосуточно, что тяжелые и дорогие ракеты обеспечить пока не могут». Предприниматели разворачивают производство под Воронежем. Там удалось найти кадры — рядом расположены предприятия по выпуску двигателей. Подробнее читайте в материале «В космос из гаража».

Предприниматель и конструктор Надир Багавеев переехал в США из Казани, чтобы заработать миллионы и покорить далекие звезды. Его Bagaveev Corporation была основана в 2013 году и позиционирует себя как коммерческий оператор запусков наноспутников. Правда, пока таких запусков в портфолио компании нет: ведется разработка ракеты-носителя. Ее ключевая деталь и одновременно главное техническое ноу-хау Багавеева — двигатели, распечатанные на 3D-принтере. Подробнее о бизнесмене и конструкторе в одном лице — в материале «Казанский Илон Маск».

Также в этом номере — большой материал о бизнесе главного российского кутюрье Валентина Юдашкина. Модельер стал символом российской haute couture в середине 1990-х и остается им до сих пор, но стал ли его модный дом успешным коммерческим предприятием? В поисках ответа на этот вопрос журнал РБК обнаружил, что бизнес Юдашкина давно базируется не столько на продажах одежды и аксессуаров под брендом Valentin Yudashkin, сколько на торговле самим именем модельера. Подробнее — в материале «Корпорация «Юдашкин».

Еще один материал в рубрике «Крупный план» — о трансформации сервиса Airbnb. Проект трех молодых предпринимателей за десять лет вырос в гиганта экономики совместного потребления и мультифункциональную платформу для путешественников с оценкой $31 млрд. Но даже за идеальным фасадом часто скрывается немало проблем. О том, как их преодолевает американская компания, — в материале «Приручение единорога».

Эти и другие материалы читайте в свежем номере журнала РБК, который поступил в продажу 19 апреля.