Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,42 60,08 EUR Нал. 76,04 74,51 USD Бирж. 60,98 +0,13 EUR Бирж. 75,56 +0,28 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8177,00 +67,40 MOEX 2258,50 +0,76% RTS 1167,33 +1,11% Brent 73,93 +0,19% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7317,34 +1,26%
Частный космос: анонс нового номера журнала РБК
Лента новостей
Неспортивная цель: как чемпионат мира по футболу может повлиять на страну 10:01, Мнение Полиция задержала 20 участников протестной акции в Ереване 09:55, Политика Moody’s рассказало о «защите» российской экономики от санкций 09:49, Экономика Парламент Киргизии выразил недоверие правительству 09:37, Политика Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram 09:13, Технологии и медиа Власти Приморья отчитались о ликвидации всех лесных пожаров 09:07, Общество В России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров 09:03, Бизнес Партнеры Аркадия Ротенберга наняли лоббистов в США 09:00, Бизнес Экс-модель Playboy заявила о праве открыто говорить о связи с Трампом 08:42, Политика Российские энергетики получат рекордные платежи в 2018–2020 годах 08:30, Бизнес «Ростех» предложил Рогозину обанкротить единственного производителя БМП 08:00, Политика «Коммерсантъ» узнал об угрозе биржевым планам «Черкизово» и HeadHunter 07:54, Бизнес В ДТП в Кемеровской области погибли три человека 07:50, Общество Эксперты зафиксировали рост использования Telegram после блокировки 07:39, Технологии и медиа Школа в Стерлитамаке возобновила занятия после нападения подростка 07:31, Общество Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram 07:00, Политика ТАСС сообщил о передаче России Сирией неразорвавшихся американских ракет 06:48, Политика Власти Москвы не согласились с 10-балльными пробками по версии «Яндекса» 06:23, Общество NBC узнал о возможных местах встречи Трампа и Ким Чен Ына 06:13, Политика СМИ узнали о подготовке новой провокации с использованием «химии» в Сирии 05:58, Политика СМИ узнали об аресте в Сирии связанного с терактами 11 сентября исламиста 05:36, Общество «Коммерсантъ» узнал о попытке Роскомнадзора найти метод борьбы с Telegram 05:28, Бизнес Суд отклонил апелляцию экс-президента Бразилии на приговор о коррупции 04:56, Политика Небензя не увидел у Запада заинтересованности в правде по «делу Скрипаля» 04:10, Политика WSJ узнала о просьбе ФРГ освободить ее от жестких санкций против России 04:09, Бизнес Трамп назвал условия для введения новых санкций против России 03:35, Политика Задержанный на двое суток лайнер с россиянами вылетел из Мексики 03:03, Общество Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии 02:42, Политика
Частный космос: анонс нового номера журнала РБК
Бизнес, 10:02
0
Частный космос: анонс нового номера журнала РБК
Майский номер журнала РБК традиционно посвящен технологическим компаниям. В этом году — тем из них, которые работают в молодой и очень быстро растущей отрасли под названием «частный космос»

Космическая гонка всегда была способом потратить колоссальные деньги, заработав превосходство, славу — что угодно, но не прибыль. Частный космос считается дорогой игрушкой американских техномиллиардеров, которые могут себе позволить сжигать в ней сотни миллионов долларов. Но частная космонавтика не ограничена именами Маска, Безоса и Брэнсона. В российской частной космонавтике есть как минимум два крупных игрока и довольно много небольших компаний и стартапов.

Накануне выхода этого номера журнала РБК S7 Group закрыла сделку по покупке космодрома «Морской старт». Стартовый комплекс стоит в порту с 2014 года — тогда с космодрома последний раз взлетала ракета. Он прекратил работу из-за низкой интенсивности запусков. Но теперь ситуация может измениться. Подробнее об истории космодрома и планах S7 Group — в материале «Входной билет в космос».

Самый известный российский технологический инвестор Юрий Мильнер в 2015 году объявил о запуске программы Breakthrough Initiatives, цель которой — поиски внеземной жизни, в том числе с помощью радиотелескопов, которые ищут следы разумных цивилизаций (проект Listen стоимостью $100 млн на десять лет), и отправки космического корабля к Альфе Центавра ($100 млн на 25–30 лет). В интервью журналу РБК Юрий Мильнер рассказал, как продвигаются эти проекты, а также о новой, пятой по счету, космической инициативе.

Основатели компании «НСТР Ракетные технологии» Виктор Черников и Николай Дзись-Войнаровский делают ставку на сверхлегкие ракеты: «Всем, включая военных, требуются ракеты, которые можно запускать буквально круглосуточно, что тяжелые и дорогие ракеты обеспечить пока не могут». Предприниматели разворачивают производство под Воронежем. Там удалось найти кадры — рядом расположены предприятия по выпуску двигателей. Подробнее читайте в материале «В космос из гаража».

Предприниматель и конструктор Надир Багавеев переехал в США из Казани, чтобы заработать миллионы и покорить далекие звезды. Его Bagaveev Corporation была основана в 2013 году и позиционирует себя как коммерческий оператор запусков наноспутников. Правда, пока таких запусков в портфолио компании нет: ведется разработка ракеты-носителя. Ее ключевая деталь и одновременно главное техническое ноу-хау Багавеева — двигатели, распечатанные на 3D-принтере. Подробнее о бизнесмене и конструкторе в одном лице — в материале «Казанский Илон Маск».

Также в этом номере — большой материал о бизнесе главного российского кутюрье Валентина Юдашкина. Модельер стал символом российской haute couture в середине 1990-х и остается им до сих пор, но стал ли его модный дом успешным коммерческим предприятием? В поисках ответа на этот вопрос журнал РБК обнаружил, что бизнес Юдашкина давно базируется не столько на продажах одежды и аксессуаров под брендом Valentin Yudashkin, сколько на торговле самим именем модельера. Подробнее — в материале «Корпорация «Юдашкин».

Еще один материал в рубрике «Крупный план» — о трансформации сервиса Airbnb. Проект трех молодых предпринимателей за десять лет вырос в гиганта экономики совместного потребления и мультифункциональную платформу для путешественников с оценкой $31 млрд. Но даже за идеальным фасадом часто скрывается немало проблем. О том, как их преодолевает американская компания, — в материале «Приручение единорога».

Эти и другие материалы читайте в свежем номере журнала РБК, который поступил в продажу 19 апреля.

Теги: Роскосмос , «Морской старт» , S7 Group , Юрий Мильнер , Валентин Юдашкин , Airbnb
Главное
В России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров Бизнес
Главное
В России за два года появилось 29 новых долларовых миллиардеров Бизнес
Moody’s рассказало о «защите» российской экономики от санкций Экономика
«Ростех» предложил Рогозину обанкротить единственного производителя БМП Политика
Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.