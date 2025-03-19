«Ведомости» сообщили о возможной передаче ГТЛК госкорпорации ВЭБ.РФ

ГТЛК сейчас скорее является «государевой рукой» и проводником госпрограмм в сфере транспорта и промышленности, чем просто лизинговой компанией, отметил один из источников. Сейчас она принадлежит Минтрансу (67%) и Минфину (33%)

Фото: gtlk.ru

Власти обсуждают передачу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) госкорпорации ВЭБ.РФ, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с дискуссиями. Сейчас ГТЛК принадлежит Минтрансу (67%) и Минфину (33%).

Минтранс и Минфин отказались от комментариев.

В октябре прошлого года президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил наделить ГТЛК статусом «института развития транспортной отрасли». Глава компании Евгений Дитрих заявил тогда РБК, что де-факто она и так им являются. В Минтрансе поддерживали идею главы РСПП.

Президент Владимир Путин в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил создать рабочую группу «для дополнительной координации деятельности институтов развития в рамках нацпроектов» и возглавить ее председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову.

Как государственная лизинговая компания ГТЛК занимается поставками российской техники. По состоянию на октябрь 2024 года ее парк законтрактованной техники насчитывал 325 единиц воздушного флота (самолеты и вертолеты), 357 единиц морских и речных судов, около 100 тыс. вагонов, более 2,5 тыс. единиц беспилотных авиационных систем (БАС); парк автобусов, троллейбусов и трамваев, поставленных ГТЛК. Компания также реализует инвестиционные проекты с использованием средств ФНБ по поставке самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, в частности дальневосточной авиакомпании «Аврора». ГТЛК является базовым заказчиком гражданских беспилотников для государственных ведомств и заказчиком первых российских высокоскоростных поездов под ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Помимо этого, компания занималась привлечением инвесторов в строительство порта Лавна в Мурманской области, который призван стать одним из транспортных узлов на маршруте Северного морского пути (СМП). В Мурманске компания также займется созданием судоремонтного кластера на базе Мурманского морского рыбного порта, национализированного в 2023 году.