Производитель Domestos обсудит продажу бизнеса по выпуску мороженого

Unilever решила сосредоточиться на выпуске товаров из близких ей сфер и откажется от трудозатратного выпуска мороженого. Компания производила мороженое более ста лет, среди известных в России брендов — Magnat и «Золотой стандарт»

Фото: Hannah McKay / Reuters

Транснациональная компания Unilever, выпускающая предметы повседневного спроса, запланировала выделить производство мороженого в отдельный бизнес. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. Как пишет Wall Street Journal, рассматривается вариант с продажей этого бизнеса.

Совет директоров решил, что Unilever следует уделять больше внимания другим своим брендам, где компания может применить свои инновационные возможности, но у производства мороженого другая операционная модель, и разделение будет способствовать росту как Unilever, так и отделившейся части.

После разделения корпорация станет «более простой и целенаправленной компанией, управляющей четырьмя бизнес-группами в сферах красоты и благополучия, личной гигиены, ухода за домом и питания». Эти бренды дополняют друг друга в путях выхода на рынок, либо при исследованиях, разработке новых товаров, производстве и поставках.

Бизнес по производству мороженого имеет уникальные особенности и требует отдельной цепочки поставок с обеспечением низкой температуры и особыми точками продаж. Другие продукты питания компания может отправлять в тех же грузовиках, что и, например, мыло, часто — в те же магазины, что обеспечивает больший синергический эффект, объясняет Wall Street Journal.

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Unilever производит мороженое более ста лет — с 1922 года. В портфеле у компании пять из десяти самых продаваемых мировых брендов мороженого. Оборот подразделения по выпуску мороженого составил в прошлом году €7,9 млрд — 13% от общего оборота группы. Это меньше остальных четырех групп брендов: 21% у товаров для красоты, 23% у личной гигиены, 21% у бытовой гигиены и 22% у продуктов питания. Кроме того, в 2023 году рост продаж брендов мороженого составил всего 2,3%, что стало самым медленным показателем среди подразделений. Всего корпорация выпускает более 400 торговых марок: дезодоранты Axe и Rexona, чистящие средства Domestos, мыло Dove, лосьон Vaseline, шампуни Clear и другие. Unilever владеет брендами мороженого Magnat, Cornetto, Magnum, «Инмарко», «Золотой стандарт», Carte D'Or, Ekzo и другими.

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Это не первое решение Unilever по отказу от непрофильных активов. В 2021 году компания согласилась продать значительную долю в производстве чая, на тот момент она была крупнейшим в мире производителем чая, среди ее брендов были Lipton, Brooke Bond и другие.

Бизнес по производству мороженого может быть затруднительно продать, поскольку дорогие логистические цепочки ограничивают круг потенциальных покупателей, приводит WSJ оценки аналитиков. Как предположил аналитик Bernstein Бруно Монтейн, Unilever, вероятно, решила выделить бизнес, потому что не смогла найти покупателя по приемлемой цене.