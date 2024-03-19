Путин подписал указ о передаче Махачкалинского порта новой компании

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России появится новая компания «Север — Юг». Она получит 100% акций Махачкалинского морского торгового порта, который в 2023 году увеличил перевалку грузов на 5,9%, до 2,9 млн т

Территория АО «Махачкалинский морской торговый порт» (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

В России будет создана новая компания «Север — Юг», а акции Махачкалинского морского торгового порта полностью перейдут в ее состав. Это следует из указа президента Владимира Путина. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства Российской Федерации и главы Республики Дагестан об учреждении Российской Федерацией и стратегическим инвестором, определяемым правительством Российской Федерации, акционерного общества «Север — Юг» с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал находящихся в федеральной собственности 100% обыкновенных акций акционерного общества «Махачкалинский морской торговый порт», — говорится в указе.

Рыночная стоимость акций порта Махачкалы оценивается в 1,25 млрд руб. Доля участия государства в уставном капитале составит 49%, а стратегического инвестора — 51%.

Ранее 100% АО «Махачкалинский морской торговый порт» принадлежало Росимуществу.

Правительство в рамках выполнения указа должно в течение четырех месяцев обеспечить необходимые мероприятия в связи с созданием компании и перехода 100% акций порта. Также кабмин определит стратегического инвестора. Среди условий — выкуп инвестором государственной доли в совместном предприятии в течение пяти лет с даты заключения соглашения.

Также кабмин должен обеспечить включение в договоры аренды объектов федеральной собственности, арендатором которых является порт, условия об их расторжении при снижении мощности грузовых терминалов ниже 9 млн т в год по истечении 4,5 лет с даты заключения соглашения, за исключением случаев снижения по причинам, которые не зависят от порта.

Махачкалинский морской торговый порт, по данным «РБК Компании», зарегистрирован в 2016 году. Гендиректором является Рустам Керимов. Предприятие довело объемы выручки до 763,5 млн руб., а чистую прибыль — до 83,8 млн руб. в 2022 году. Порт является единственным и глубоководным портом России на Каспийском море. Он включает в себя несколько объектов: сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью в 3 млн т грузооборота в год;

причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров до 1,2 млн т;

железнодорожный и автопаромный терминал в 1,3 млн т;

зерновой терминал в 500 тыс. т.

Заместитель гендиректора порта Махачкалы Хаджи-Мурад Абашилов ранее сообщил, что в 2023 году объект увеличил перевалку грузов на 5,9%, до 2,9 млн т. Показатель для сухих грузов вырос в 1,7 раза, до 855,3 тыс. т, но перевалка наливных грузов сократилась на 5%, до 2,1 млн т. «Перевалка зерновых увеличилась на 39,8%, до 317 тыс. т, генеральных грузов — в 1,9 раза, до 538,3 тыс. т.», — сообщил тогда он.

В ноябре Абашилов рассказал, что порт обеспечил приемку первой партии порядка 40 импортных автомобилей, которые поступили на корабле из Ирана. «Они только приняты, их разместили на причале, еще не осуществлена процедура таможенного оформления и транзита. Этот первый за последние десять лет подобный груз», — уточнил он.