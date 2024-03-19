Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба» на три года

Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба», который позволил бы иностранным авиакомпаниям летать через него в третьи страны. Но Минтранс выступил против этой инициативы, объяснив это защитой отечественных перевозчиков

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Аэропорт Сочи запросил для себя режим так называемого открытого неба, при котором снимаются некоторые ограничения межправительственных соглашений об авиаперевозках, сроком на три года (с 2024 по 2027 год), следует из письма Алексея Старостина, генерального директора «Аэродинамики» (владеет и управляет аэропортом Сочи). Письмо было направлено в Минтранс в конце 2023 года (копия есть у РБК).

«Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для иностранных граждан 55 стран», — отмечает Старостин, указывая также, что российские авиакомпании имеют ограниченные возможности по выполнению международных рейсов, а запуск новых направлений иностранных перевозчиков сдерживают межстрановые соглашения.

В них, как правило, с обеих сторон оговариваются ограничения по количеству авиакомпаний и рейсов, которые могут выполняться в третьи страны. Введение пятой степени «свободы воздуха» позволяет обходить часть ограничений — такой режим позволяет перевозчикам летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в стране регистрации авиакомпании. Аэропорт второй стороны соглашения в этом случае считается пересадочным хабом. Например, индийская Jet Airways использовала хаб в Брюсселе, а затем в Амстердаме, чтобы совершать рейсы из индийских аэропортов в Северную Америку.

«Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой «свободе воздушного пространства» и использованием Сочи в качестве транзитного пункта», — утверждает Старостин. В целом это помогло бы открыть новые международные маршруты, способствовало бы развитию конкуренции авиаперевозчиков, снижению стоимости авиабилетов и развитию въездного туризма, добавляет он.

Среди стран, чьим перевозчикам предлагается «открыть небо» в Сочи, Старостин называет Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Иорданию, Оман, Ливан, Пакистан, Ливию, Сирию, Эфиопию, Тунис, Марокко и ЮАР. При этом в случае одобрения режима, продолжает Старостин, прогнозируются незначительные объемы перевозок на новых направлениях — «до 5% от общего пассажиропотока аэропорта, что не скажется на обслуживании рейсов и на подтверждении слотов российских авиакомпаний».

Представитель «Аэродинамики» подтвердил РБК направление обращения. «Это важный элемент для развития трансферных перевозок через аэропорт Сочи в третьи страны, а также один из инструментов для развития въездного туристического потока и привлечения иностранных граждан в курортную столицу России и на все черноморское побережье», — отметили в пресс-службе компании.

В 2014 году в Сочи уже вводили «открытое небо», этот режим действовал до 2016 года.

Сейчас из Сочи международные рейсы выполняются в 14 стран по 19 направлениям. Это Турция, Армения, Узбекистан, ОАЭ, Израиль, Египет, Грузия, Азербайджан, Сербия, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Таиланд и Киргизия. Всего из России прямым авиаперелетом сегодня можно улететь в 38 стран, сообщал в недавнем интервью ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Как отреагировали российские власти и перевозчики

Против «открытия неба» в российских аэропортах традиционно выступают российские авиакомпании, напоминают источники РБК в авиаотрасли.

Старостин в своем письме утверждает, что вопрос о новом режиме для аэропорта в Сочи был проработан с ведущими российскими авиакомпаниями (в их числе названы «Аэрофлот», Red Wings, Nordwind, iFly и «Азимут») и категорических возращений по этому вопросу не поступало. Вместе с тем в комментарии РБК представитель «Аэрофлота» отметил, что авиакомпания «категорически возражает против предоставления дополнительных преимуществ иностранным авиакомпаниям на тех направлениях, где российские перевозчики выполняют полеты или заинтересованы в их выполнении». Другие упомянутые в письме главы «Аэродинамики» перевозчики не ответили на запрос РБК на момент сдачи материала.

В пресс-службе российского Минтранса РБК сообщили, что считают инициативу преждевременной: «Введение режима «открытого неба» в Сочи может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан». Ведомство старается развивать авиасообщение с иностранными государствами, но безусловным приоритетом является развитие внутреннего туризма, отметили в пресс-службе. Там также пояснили, что аэропорт Сочи является крупным хабом юга России, «по сути, обеспечивающим прием всех пассажиров, у которых южные направления пользуются спросом». Аэропорты Краснодара, Геленджика, Симферополя, Ростова-на-Дону и Анапы закрыты с конца февраля 2022 года из-за начала СВО. В 2023 году Сочи обслужил более 13,9 млн пассажиров.

Как «открытие неба» сказывается на авиационном сообщении

Сегодня режим полного «открытого неба» (седьмая «свобода воздуха») формально действует в Пулково (с 2020 года, но для полетов из европейских стран, с которыми авиасообщение остановлено в 2022 году) и Калининграде (с 2021 года, также прорабатывалось под запуск рейсов европейских лоукостеров). На практике эти режимы пока не способствовали запуску новых рейсов. Пятая «свобода воздуха» действует во Владивостоке (с 2012 года).

С конца 2022 года о пятой «свободе воздуха» просил для себя и крупнейший аэропорт страны — Шереметьево, писали «Ведомости». Инициатива обсуждалась применительно к запуску рейсов китайских авиакомпаний. Развития эта идея не получила.

Зато осенью 2023 года авиавласти России и Киргизии согласовали расширение возможностей для авиакомпаний двух стран: российские получили право летать в Бишкек, Ош и Тамчи с промежуточной посадкой в Алма-Ате (Казахстан), а затем в один из городов Китая, за исключением Пекина, Урумчи и Тяньцзиня; киргизские — право летать через Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар в третьи страны. Но о запуске таких стыковочных рейсов с тех пор также не сообщалось.

Сложность организации авиамаршрутов по пятой «свободе воздуха» источники РБК в авиаотрасли объясняют тем, что при этом необходимо согласование с третьими странами, куда авиакомпании планируют летать с промежуточной посадкой в каком-либо из российских городов. Из письма гендиректора «Аэродинамики» следует, что и у Сочи пока нет конкретных договоренностей с иностранными перевозчиками: в случае введения режима аэропорт только планирует активизировать соответствующие переговоры.

Генеральный директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что за позицией Минтранса по поводу режима работы аэропорта Сочи стоит протекционизм и желание защитить отечественные авиакомпании: «Цены на билеты за границу существенно выросли, российские перевозчики заинтересованы в полетах за рубеж, чтобы зарабатывать. А если пустить на рынок ближневосточных перевозчиков, у которых и сервис сильнее, и финансовое состояние лучше, то есть они могут демпинговать, то «вытолкнуть» их с рынка впоследствии будет достаточно сложно. Китайских автопроизводителей вот пустили на авторынок, и они его просто захватили».

Но у соглашения России по авиарейсам с Киргизией (потенциальные условные направления: Бишкек — Москва — Берлин или Бишкек — Петербург — Париж) есть перспективы, считает эксперт. «Киргизские авиавласти рассчитывают в этом году получить разрешение на полеты в Евросоюз. Они с 2006 года находятся в черном списке ЕС по безопасности полетов, но в прошлом году прошли аудит Международной организации гражданской авиации».

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев отмечает, что российские авиакомпании ожидаемо будут выступать против введения пятой «свободы воздуха» в Сочи, равно как и в других российских аэропортах. Либерализация авиасообщения усилит конкуренцию за слоты, которая особенно сильна в Сочи в высокий сезон, и за пассажира, которого будут забирать иностранные авиакомпании. При этом эксперт считает, что в среднесрочной перспективе предоставление Сочи «открытого неба» может сыграть позитивную роль для развития авиаперевозок в целом — российские авиакомпании смогут бороться за пассажиров на направлениях, которые за несколько лет «раскатают» зарубежные перевозчики. Пантелеев полагает, что пятая «свобода воздуха» в Сочи может быть интересна авиакомпаниям из стран СНГ, Турции и Ближнего Востока. Но возможность для зарубежных эксплуатантов продолжения перелета из Сочи, например, в страны ЕС сегодня выглядит сомнительной, заключает он.