СМИ узнали о возможной потере $350 млн рыболовами из-за карантина

Дезинфекция судов и отправка членов экипажей на карантин могут привести к существенному сокращению улова минтая

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Связанный с коронавирусом карантин может негативно сказаться на компаниях, добывающих минтай. Источник газеты «Коммерсантъ» в рыболовной отрасли объяснил грядущие проблемы требованиями Роспотребнадзора провести полную дезинфекцию судов, а также отправить на двухнедельный карантин всех членов экипажей, которые посещали Китай и Южную Корею. Копия соответствующего распоряжения ведомства есть у издания.

«Коммерсантъ» также указывает со ссылкой на свой источник, что такие меры могут привести к досрочной остановке промысла минтая, из-за чего недополученный улов может составить около 250 тыс. т при общем объеме вылова порядка 700 тыс. т. При средних ценах на рыбу около $1,2–1,4 тыс. за 1 т упущенная выгода компаний составит порядка $350 млн.

По словам управляющего директора ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, двухнедельный карантин грозит выбытием до 25% траулеров-рефрижераторов, которые делают до пяти рейсов за три месяца. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что приостановить работу в Охотском море может и добывающий флот.

Карантин может привести и к потере права на добычу минтая, потому что для сохранения необходимо выловить 70% положенной по законы квоты. Теоретически наверстать упущенное можно будет во второй половине года, но это менее рентабельно: нагрузка на каждое судно увеличится за счет необходимости освоения квот сельди, рассуждает он.

По мнению Буглака, избежать карантина для членов экипажей поможет тестирование на коронавирус. Предполагается, что эта проблема будет обсуждаться на совещании под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова.