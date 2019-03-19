Instagram разрешит пользователям заказывать товары в прямо в приложении

Бета-версию подобной функции Instagram запустил в марте. С ее помощью клиенты сервиса смогут заказывать в приложении косметику, одежду и другую продукцию известных брендов

Фото: Reem Baeshen / Reuters

Instagram запустит новую функцию под названием Checkout (англ. касса или оформление заказа). С ее помощью пользователи смогут заказывать косметику, одежду, аксессуары и другие товары прямо в приложении на своих гаджетах. Об этом говорится в соответствующем релизе на сайте сервиса.

Сейчас, как указали представители Instagram, функция запущена в рамках закрытой бета-версии для бизнеса и доступна в США. В ближайшее время они смогут заказать в Instagram продукцию Adidas, Nike, Anastasia Beverly Hills, NYX Cosmetics, Balmain, Burberry, ColourPop, Dior, H&M, Huda Beauty, KKW, Kylie Cosmetics, MAC Cosmetics, Uniqlo, Prada и др.

Для этого, согласно видеоинструкции на сайте сервиса, достаточно будет поставить лайк к фотографии, на которой изображен нужный товар, после этого на фото появится ссылка с описанием и стоимостью. Затем пользователям останется только выбрать цвет и размер и оформить и оплатить заказ (для этого приложение предложит указать имя, адрес электронной почты, платежную информацию и адрес доставки). Уведомления об этапах доставки пользователи будут получать прямо в Instagram.

Остальных деталей представители сервиса не раскрыли. Когда Checkout смогут воспользоваться все зарегистрированные в Instagram, не уточняется.