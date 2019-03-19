Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

Общественные обсуждения предложения Минпромторга на портале regulation.gov.ru завершатся в конце марта, затем его должен подписать премьер Дмитрий Медведев, говорится в документе. Изменения вступят в силу в июле 2019 года, сообщается в пояснениях. За контроль исполнения новых правил будет отвечать Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Выполнение требований будет контролироваться в рамках плановых и внеплановых проверок, сообщил РБК представитель ведомства. По его оценкам, доля фальсифицированного моторного топлива, в том числе суррогата, на рынке составляет около 9%. «Указанное топливо продается на АЗС, потребителями являются как обычные граждане (в погоне за дешевым топливом), так и транспортные компании», — добавил он.

Штрафы Росстандарта В июле 2018 года Росстандарт предложил ввести за недолив топлива и нарушение стандартов его качества на автозаправочных станциях наказание в виде оборотных штрафов. При первом выявленном нарушении с АЗС возьмут штраф в размере 1% от годового оборота компании, а при повторном сумма увеличится до 3% от оборота. «Нефтетрейдеры всегда ищут и находят возможность сэкономить или на качестве нефтепродуктов, которые реализуют, или на количестве топлива, которое они продают потребителю. Мы должны одновременно одинаковым образом контролировать и привлекать к ответственности по единой методологии», — сказал тогда руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Эффективная мера

Сейчас продавать судовое и печное топливо на АЗС не запрещено и этим занимаются многие независимые заправки, сказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. «Мы были инициаторами предложения запретить открытую продажу судового, печного топлива и дистиллята газового конденсата на заправках, поскольку ими нельзя заправлять автомобиль. Это поможет избежать недобросовестной конкуренции», — сказал он РБК.

Судовое топливо и другие заменители дизеля продаются на некоторых заправках в Сибири и других регионах, добавил источник в одной из крупных нефтяных компаний. Такую продукцию производят так называемые самовары: небольшие заводы в России и Казахстане. Крупным нефтяникам, производящим горючее класса «Евро-5», такой запрет поможет увеличить продажи качественного топлива и легче конкурировать с независимыми заправками, добавил собеседник РБК.

«Введение подобного запрета является эффективной мерой в борьбе с распространением контрафактного и некачественного топлива, будет способствовать сокращению числа недобросовестных продавцов топлива и росту объемов потребления качественного топлива», — заявил РБК представитель ЛУКОЙЛа. По его словам, это также позволит исключить из розничной продажи виды нефтепродуктов, которые используются как заменители дизтоплива, нанося вред «как самим транспортным средствам, так и экологии и бюджету страны». «Роснефть» также «полностью поддерживает» проект изменений Минпромторга, добавил ее представитель.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова сказали, что на их заправках продаются только сертифицированные виды топлива — дизеля и бензина. Представитель «Сургутнефтегаза» пока не ответил на запрос РБК.

Как запрет повлияет на цены

Средняя стоимость дизельного топлива на столичных заправках, согласно данным Московской топливной ассоциации на 18 марта, составила около 47 руб. за литр. По словам Евгения Аркуши, судовое маловязкое и печное топливо стоит на порядок дешевле. Запрет на продажу этих или других заменителей дизеля, по его мнению, не повлияет на цены на качественное дизтопливо и бензин на АЗС.

«Мошенники, продавшие суррогат, с рынка не исчезнут, с ними надо бороться другими способами, например методом применения оборотных штрафов для нарушающих закон заправок. А судовое или печное топливо потребители по-прежнему смогут заказать оптом с доставкой на дом или купить в местах организованной бункеровки судов», — добавил Аркуша.​

Совладелица сети АЗС GP Vympel в Саратовской области Екатерина Савкина рассказала РБК, что ее компания не торговала и не торгует судовым топливом и другими заменителями дизеля. «Мы считаем, что принятие поправок уравняет конкурентные возможности продавцов топлива, поскольку сейчас разница в цене сертифицированного дизельного топлива и его заменителей остается существенной. Поэтому ряд автомобилистов выбирали заменители», — сказала она. Добросовестные предприниматели выиграют от введения новых правил, считает Савкина: «После введения запрета на тех заправках, где торговали фальсификатом и заменителями дизеля, цены на топливо вырастут до рыночных значений (разница в ценах составляла 20% и более по сравнению с ценами на качественный дизель). На тех, где торговали сертифицированным бензином и дизелем, — останутся без изменений».

В ноябре 2018 года после резкого роста цен правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин до конца года. Согласно этим договоренностям с 1 января 2019 года владельцы АЗС могли поднять цены на топливо, но не более чем на 1,7%, а до конца марта рост не должен превысить инфляцию. «Ситуация на рынке топлива стабильная, цены стабильные, запасы есть», — заявил РБК на прошлой неделе замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.