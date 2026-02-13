Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала на открытом аукционе, свидетельствует распоряжение премьера Михаила Мишустина.
Начальную цену установят «в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», говорится в документе.
В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.
Материал дополняется
