0

Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала на открытом аукционе, свидетельствует распоряжение премьера Михаила Мишустина.

Начальную цену установят «в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», говорится в документе.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

Рижский вокзал оценили в ₽1 млрд перед продажей
Бизнес
Вид на здание Рижского вокзала

Материал дополняется

Прямой эфир
