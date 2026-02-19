 Перейти к основному контенту
Кузбасс договорился с РЖД о вывозе 55 млн тонн угля

Власти Кемеровской области рассчитывали договориться о вывозе на восток 60 млн тонн угля в 2026 году. РЖД предлагала вместо соглашения с угледобывающими регионами ввести схему «бери или плати»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Власти Кузбасса заключили с РЖД соглашение о вывозе 55 млн тонн угля в 2026 году в восточном направлении, это почти на 1 млн тонн больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Илья Середюк.

По словам губернатора, при необходимости квоту могут увеличить еще на 5 млн тонн. «Также РЖД обязуется полностью закрыть потребности региона в использовании вагонов повышенной грузоподъемности для вывоза угля», — написал он, добавив, что соглашение позволит стабильно поставлять кузбасский уголь на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Середюк ранее предлагал РЖД заключить соглашение по гарантированному вывозу из региона 60 млн тонн угля. Это поддержал глава Минэнерго Сергей Цивилев.

В Кузбассе оценили влияние схемы «вези или плати» на железной дороге
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Практика заключения соглашений между РЖД и угледобывающими регионами о гарантированном вывозе продукции на экспорт в восточном направлении действует с 2021 года. Компания в качестве альтернативы предлагает схему «вези или плати». Этот принцип, как сообщал представитель РЖД, позволил бы избежать «намеренного искажения» объема потребности в перевозках, повысить прогнозируемость грузопотоков, обеспечить гарантии окупаемости инвестпроектов по развитию инфраструктуры и в целом увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.

В компании отмечали, что в течение всего 2025 года массово фиксировались случаи, когда предприятия региона не предъявляли груз по уже согласованным заявкам.

Власти Кузбасса заявили, что схема «вези или плати» может сделать экспорт угля «запредельно рисковым» видом бизнеса для поставщиков и привести к тому, что грузоотправители, у которых нет возможности перейти на долгосрочные договоры, «вообще не смогут» перевозить свою продукцию железнодорожным транспортом.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РЖД уголь Кузбасс Илья Середюк
