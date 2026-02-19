 Перейти к основному контенту
0

Основатель Zenden сообщил о претензиях ФНС на ₽29 млрд

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сумма была доначислена по итогам пяти проверок, по словам Павлова, она складывается в том числе из пени и штрафов. Основатель Zenden отметил, что не готов признавать «несуществующие ошибки», но «помочь государству — пожалуйста»
Андрей Павлов &nbsp;
Андрей Павлов   (Фото: Иван Куринной для РБК)

Федеральная налоговая служба (ФНС) по результатам проверок доначислила крупнейшей в России обувной сети Zenden налогов и прочих взысканий почти на 29 млрд руб. Об этом в интервью Радио РБК рассказал основатель сети Андрей Павлов.

«У нас сейчас закончились пять выездных налоговых проверок с общей суммой доначисления почти 29 миллиардов рублей. То есть это космическая сумма», — сказал он.

Павлов не исключил, что, «возможно, какие-то документы мы не предоставили, возможно, где-то налоговая чересчур жестко с нами обошлась». Однако, по его словам, компания будет спокойно доказывать свою невиновность и высказывать возражения, подавая апелляции.

Он уточнил, что речь идет о доначислениях за три года. Итоговый размер суммы Павлов объяснил тем, что в России сейчас очень высокие штрафы и пени за просрочку платежей.

«[Погасить эту сумму], конечно, это невозможно. Я думаю, что с учетом прекрасной работы наших [юридических] партнеров, все документы, все огрехи в учете, всё восстановлено и центральному аппарату [Налоговой службы] будет в разы легче принять нашу позицию», — сказал основатель Zenden.

Основатель Zenden прокомментировал обыски на складах
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Он отметил, что, возможная сумма претензий «может быть и не обнулится, но в целом будет сумма, которую можно будет абсолютно спокойно погасить».

«Эти деньги на счетах компании, на депозитах есть. Мы спокойно предлагаем эти деньги обременить. Если государству в текущей тяжелой ситуации нужны деньги — а я прекрасно понимаю, что сейчас творится — и если мне, как предпринимателю, надо действительно вот в этот тяжелый момент помочь государству, давайте договоримся. Я с удовольствием внесу [например] миллиард рублей в фонд «Защитники Отечества», — объяснил свою позицию Павлов.

Он подчеркнул, что не готов признавать «несуществующие ошибки», но «помочь государству — пожалуйста, предложите, мы заплатим, и будем гордиться этим».

Павлов 16 августа 2024 года попал в реестр иноагентов. По данным Минюста, он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2024 года, источники РБК сообщили, что на складах ретейлера прошли обыски. Правоохранительные органы выявили факты продажи продукции с несуществующими кодами маркировки и вне государственных информационных систем, а также повторные реализации с одинаковыми кодами. Павлов тогда заявил о переплате налогов и невозможности реализации товаров без маркировки.

13 февраля Минюст исключил Павлова из перечня иноагентов в связи с «утратой признаков», по которым присваивается этот статус.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Zenden ФНС налоги уплата налогов уклонение от уплаты налогов
