Основатель Zenden сообщил о претензиях ФНС на ₽29 млрд
Федеральная налоговая служба (ФНС) по результатам проверок доначислила крупнейшей в России обувной сети Zenden налогов и прочих взысканий почти на 29 млрд руб. Об этом в интервью Радио РБК рассказал основатель сети Андрей Павлов.
«У нас сейчас закончились пять выездных налоговых проверок с общей суммой доначисления почти 29 миллиардов рублей. То есть это космическая сумма», — сказал он.
Павлов не исключил, что, «возможно, какие-то документы мы не предоставили, возможно, где-то налоговая чересчур жестко с нами обошлась». Однако, по его словам, компания будет спокойно доказывать свою невиновность и высказывать возражения, подавая апелляции.
Он уточнил, что речь идет о доначислениях за три года. Итоговый размер суммы Павлов объяснил тем, что в России сейчас очень высокие штрафы и пени за просрочку платежей.
«[Погасить эту сумму], конечно, это невозможно. Я думаю, что с учетом прекрасной работы наших [юридических] партнеров, все документы, все огрехи в учете, всё восстановлено и центральному аппарату [Налоговой службы] будет в разы легче принять нашу позицию», — сказал основатель Zenden.
Он отметил, что, возможная сумма претензий «может быть и не обнулится, но в целом будет сумма, которую можно будет абсолютно спокойно погасить».
«Эти деньги на счетах компании, на депозитах есть. Мы спокойно предлагаем эти деньги обременить. Если государству в текущей тяжелой ситуации нужны деньги — а я прекрасно понимаю, что сейчас творится — и если мне, как предпринимателю, надо действительно вот в этот тяжелый момент помочь государству, давайте договоримся. Я с удовольствием внесу [например] миллиард рублей в фонд «Защитники Отечества», — объяснил свою позицию Павлов.
Он подчеркнул, что не готов признавать «несуществующие ошибки», но «помочь государству — пожалуйста, предложите, мы заплатим, и будем гордиться этим».
Павлов 16 августа 2024 года попал в реестр иноагентов. По данным Минюста, он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.
Спустя несколько месяцев, в ноябре 2024 года, источники РБК сообщили, что на складах ретейлера прошли обыски. Правоохранительные органы выявили факты продажи продукции с несуществующими кодами маркировки и вне государственных информационных систем, а также повторные реализации с одинаковыми кодами. Павлов тогда заявил о переплате налогов и невозможности реализации товаров без маркировки.
13 февраля Минюст исключил Павлова из перечня иноагентов в связи с «утратой признаков», по которым присваивается этот статус.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США