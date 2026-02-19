У бывшего бутика Cartier на Петровке появился новый арендатор

Площади в «Берлинском доме», где ранее находился бутик ювелирного дома Cartier, займет платформа для ресейла Oskelly. Аренда будет обходиться компании, у которой уже есть два магазина в центре Москвы, минимум в ₽72 млн в год

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Платформа для перепродажи брендовых вещей Oskelly договорилась об аренде 438 кв. м в «Берлинском доме» на Петровке в центре Москвы. Об этом РБК рассказали в компании NF Group, выступившей консультантом в сделке. Информацию о ней подтвердил и представитель Oskelly. Бутик платформы откроется в «Берлинском доме» в течение 2026 года.

Oskelly займет часть площадей, где ранее находился бутик Cartier, напоминает директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина. Это был флагманский магазин ювелирного бренда, открывшийся в «Берлинском доме» еще в 2013 году. Магазин площадью 1,1 тыс. кв. м был для компании самым большим в Европе и вторым крупнейшим в мире. Но после 2022 года собственник ювелирного дома — швейцарский холдинг Richemont — принял решение временно приостановить работу всех своих магазинов в России. А уже в 2024 году он окончательно закрыл ряд бутиков, в числе которых было и пространство Cartier на Петровке.

С тех пор собственник «Берлинского дома» искал нового арендатора на площади ювелирного бренда, знает один из консультантов на рынке торговой недвижимости. Он уточняет, что помещения здесь рассматривали различные компании, но в итоге они не смогли договориться относительно условий, связанных со ставкой и внутренней отделкой. Другой собеседник РБК, работавший с объектом, говорит, что на эти помещения претендовал в том числе один из российских ювелирных брендов. Но сделка, по его словам, так и не состоялась.

Изначально бывшие помещения Cartier владелец объекта планировал сдать целиком одному арендатору, говорят собеседники РБК. Но затем он принял решение разделить его между несколькими игроками, указывают они. Будет ли Oskelly впоследствии расширяться в «Берлинском доме», им неизвестно. В самой компании комментировать этот вопрос не стали.

Компания Oskelly была основана в 2017 году, онлайн-платформа специализируется на ресейле вещей мировых люксовых и премиальных брендов одежды и аксессуаров. Здесь представлены как новые товары, так и подержанные вещи от частных селлеров и профессиональных продавцов, следует из информации на сайте компании. Перед отправкой продукция проходит проверку на подлинность и соответствие описанию, говорится там. Основными владельцами «Оскелли групп», по данным системы СПАРК, выступают Заира Келигова (46%), Альберт Осканов (46%) и Андрей Ковалев (8%). Выручка компании в 2024 году (более поздних данных нет) составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 25 млн руб.

Сейчас у компании также функционируют два офлайн-бутика — в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту. Новая площадка в «Берлинском доме» позволит компании существенно расширить ассортимент как в категории ресейл, так и в сегменте новых товаров, пояснил сооснователь Oskelly Альберт Осканов. Кроме того, по его словам, здесь впервые появятся коллекции брендов, которые ранее не были представлены офлайн в России. «Наша задача — не просто открыть бутик, а создать современное пространство люкса, где цифровые технологии, редкие коллекционные позиции и высокий уровень клиентского сервиса объединяются в единую экосистему», — добавил он.

Решение компании по аренде части бывших помещений Cartier опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Очевидная цель — открыть премиальное флагманское пространство в одном из наиболее известных объектов коммерческой недвижимости в центре города, рассуждает директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. «Берлинский дом» расположен на одной из ключевых торговых улиц, что позволяет охватить максимально широкую аудиторию, отмечает руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь.

Аренда площадей здесь может обойтись компании в 6-8 млн руб. в месяц, говорит собеседник РБК. Таким образом, ежегодно затраты составят порядка 72-96 млн руб. Ранее помещения в «Берлинском доме» экспонировались по 180 тыс. руб. за кв. м в год (то есть 79 млн руб. за все), указывает Домашенко. По его словам, ставка аренды в таких объектах низкой быть не может. Он также добавляет, что в реализацию проекта здесь Oskelly скорее всего пришлось вложить серьезный объем средств.

Российские бренды в последние годы довольно часто занимали площади ушедших люксовых брендов, говорят консультанты. К примеру, в ГУМе на месте бывшего бутика Louis Vuitton открылся трехэтажный флагман Lime, а площади Chanel в «Женевском доме» занял 12 Storeez. Но сейчас такие сделки на рынке происходят все реже, отмечает Чернусь. Это связано в том числе с тем, что к 2026 году в России почти не осталось временно приостановленных магазинов, где ранее работали международные ретейлеры, указывает он. По его словам, доля потенциально вакантных площадей на ключевых торговых улицах столицы находится на уровне 1,2%. Кроме того, сегодня фокус компаний направлен на оптимизацию существующих площадей, подчеркивает эксперт. Крупнейшие игроки закрывают неприбыльные магазины и совершают лишь точечные открытия, резюмирует он.