Бывший владелец ЧЭМК обжаловал национализацию в Верховном суде
Бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал жалобу в Верховный суд, требуя признать незаконным изъятие в пользу государства акций ЧЭМК (Кузнецкий и Серовский заводы ферросплавов, а также Челябинский электрометаллургический комбинат). Карточка дела опубликована в электронной картотеке.
«Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ», — сказано в картотеке, подробности обращения не приводятся.
Активы ЧЭМК передали в собственность государства в феврале 2024 года по иску Генпрокуратуры. Ответчиками по делу выступали АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила. Им не удалось добиться отмены решения в Кассационном суде.
По версии Генпрокуратуры, в 1990-е годы эти промышленные объекты были приватизированы с нарушениями, их передачу в частную собственность одобрили местные власти, а должно было правительство. После этого три завода попали под контроль резидентов недружественных стран с целью «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности» России. эти предприятия — крупнейшие в России по производству ферросплавов, которые используют при изготовлении снарядов, авиационных двигателей и высококачественной стали для военной техники, подчеркивало ведомство.
Эк-владельцы ЧЭМК настаивали на легитимности приватизации, проведенной в 1990-е. С опорой на документы 1992–1999 годов они утверждали, что Российская Федерация в лице уполномоченных федеральных органов и знала о приватизации, и одобрила ее.
Юрий Антипов в 2001 году занимал 170-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов с состоянием $700 млн, оценивал Forbes.
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