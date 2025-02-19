Суд в России передал государству активы украинского производителя водки

Активы компании Bayadera Group в Великом Устюге, Москве и Крыму на сумму 9 млрд руб. обратили в доход государства, а владельцев компании признали экстремистами за финансовую помощь ВСУ

Великоустюгский суд Вологодской области обратил в доход государства российские активы украинской алкогольной компании Bayadera Group (производит водку «Воздух», «Хлебный дар», «Казацкая рада», «Цельсий») на сумму более 9 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о ликеро-водочном заводе в Великом Устюге, организациях «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-Групп» (Москва), а также «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» (Крым).

Владельцев компании, украинских бизнесменов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка, признали экстремистами. По версии Генпрокуратуры, после начала полномасштабного конфликта России и Украины предприниматели перечисляли на нужды украинской армии около 2% прибыли от продажи продукции их фирм.

В прокуратуре заявили, что в 2022–2024 годах в пользу ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины направили более $1,8 млн, на которые были закуплены дроны, транспортные средства, спецтехника, радиостанции и проводились занятия для украинских военнослужащих.

Газета пишет, что Бондарева и Мокляк переоформили активы на Мокляка, а тот — на своих родственников и лиц, «с которыми его связывают дружеские или партнерские отношения».

Летом 2024 года суд в Курске национализировал бывшие активы холдинга Global Spirits, который выпускал водку «Хортиця». Как утверждали в МВД, номинальный владелец направил на финансирование ВСУ более 1,3 млрд руб., полученных от бизнеса в России. Против основателя компании, украинского бизнесмена Евгения Черняка, заведено дело о финансировании терроризма. По аналогичной схеме в доход государства обратили акции кондитерской компании «Конти-Рус» (входила в украинскую группу «Конти»).

18 февраля в госсовете Крыма заявили о планах национализировать имущество АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», которое является крупнейшим налогоплательщиком в республике. По данным властей, собственники «прячутся за границей и самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ».