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СМИ узнали о предложении заменить бизнесу юридический адрес электронным

Речь идет о замене адреса регистрации юрлиц, указанного в ЕГРЮЛ, электронным. Власти задумались об этом на фоне перехода компаний на удаленку. Минэкономразвития предлагало возможность регистрации без офиса еще в 2018 году
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российские компании могут получить возможность заменить официальный физический адрес регистрации электронной почтой. Такую инициативу должны будут разработать Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По данным газеты, Белоусов поручил ведомствам проработать вопрос введения так называемого Business ID — адреса регистрации предприятий, на который будут приходить юридически значимые уведомления, например сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов.

Власти задумались о замене электронным юридического адреса компании, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии, заявил источник газеты, близкий к правительству. Он отметил, что в подобных условиях требование адреса, привязанного к географическому объекту, выглядит анахронизмом.

Орешкин предложил не указывать юридический адрес при регистрации фирм
Бизнес
Максим Орешкин

В Минэкономразвития заявили «Известиям», что изучают идею о внедрении электронного адреса регистрации предприятий и оценивают эффект от этого для бизнеса. Ведомство сообщило, что также работает над цифровой экосистемой для малого и среднего предпринимательства, которая позволит компаниям получать господдержку и необходимые услуги в режиме «одного окна».

Минэкономразвития еще в 2018 году разрабатывало законопроект о возможности компаниям регистрироваться без офиса, отмечает газета. Максим Орешкин, который тогда возглавлял ведомство, пояснял, что оно предлагало разрешить всем, кто начинает свое дело, указывать при регистрации юридического лица номер арендованной в банке почтовой ячейки вместо юридического адреса.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил «Известиям», что возможность регистрации по электронному адресу позволит избавиться от так называемых адресов массовой регистрации, где компании в действительности не присутствуют. Это освободит бизнес от дополнительных проверок, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

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Автор
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