СМИ узнали о предложении заменить бизнесу юридический адрес электронным

Речь идет о замене адреса регистрации юрлиц, указанного в ЕГРЮЛ, электронным. Власти задумались об этом на фоне перехода компаний на удаленку. Минэкономразвития предлагало возможность регистрации без офиса еще в 2018 году

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Российские компании могут получить возможность заменить официальный физический адрес регистрации электронной почтой. Такую инициативу должны будут разработать Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По данным газеты, Белоусов поручил ведомствам проработать вопрос введения так называемого Business ID — адреса регистрации предприятий, на который будут приходить юридически значимые уведомления, например сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов.

Власти задумались о замене электронным юридического адреса компании, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии, заявил источник газеты, близкий к правительству. Он отметил, что в подобных условиях требование адреса, привязанного к географическому объекту, выглядит анахронизмом.

В Минэкономразвития заявили «Известиям», что изучают идею о внедрении электронного адреса регистрации предприятий и оценивают эффект от этого для бизнеса. Ведомство сообщило, что также работает над цифровой экосистемой для малого и среднего предпринимательства, которая позволит компаниям получать господдержку и необходимые услуги в режиме «одного окна».