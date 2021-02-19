СМИ узнали о предложении заменить бизнесу юридический адрес электронным
Российские компании могут получить возможность заменить официальный физический адрес регистрации электронной почтой. Такую инициативу должны будут разработать Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
По данным газеты, Белоусов поручил ведомствам проработать вопрос введения так называемого Business ID — адреса регистрации предприятий, на который будут приходить юридически значимые уведомления, например сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов.
Власти задумались о замене электронным юридического адреса компании, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, на фоне перехода на удаленную работу из-за пандемии, заявил источник газеты, близкий к правительству. Он отметил, что в подобных условиях требование адреса, привязанного к географическому объекту, выглядит анахронизмом.
В Минэкономразвития заявили «Известиям», что изучают идею о внедрении электронного адреса регистрации предприятий и оценивают эффект от этого для бизнеса. Ведомство сообщило, что также работает над цифровой экосистемой для малого и среднего предпринимательства, которая позволит компаниям получать господдержку и необходимые услуги в режиме «одного окна».