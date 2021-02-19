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Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность

В России предложили ввести налог на добычу золота непромышленным способом. До этого понятие старательской деятельности пропишет Минвостокразвития, которое планирует разрешить добычу драгметаллов не только юрлицам, но и гражданам
Фото: Виталий Иванов / ТАСС
Фото: Виталий Иванов / ТАСС

Министерство финансов предложило ввести налог для старателей, сообщают «Известия».

В ведомстве уточнили, что это сопутствующий законопроект к инициативе Минвостокразвития по определению понятия старательской деятельности. В самом министерстве сообщили изданию, что соответствующие поправки находятся на рассмотрении правительства.

Речь идет о законопроекте, который позволит жителям дальневосточных и арктических регионов выбирать участки земли и законно заниматься добычей драгоценных металлов непромышленным способом. Старатели должны будут зарегистрироваться как ИП и смогут самостоятельно выбрать участок с помощью специального электронного сервиса. Сейчас легально добывать золото могут только юрлица, получившие лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

«Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения, ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна», — отметил в беседе с изданием глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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Фото:МВД России

На этой неделе Минвостокразвития также сообщило еще об одном законопроекте, регулирующем старательскую деятельность. Ведомство предложило ввести ответственность граждан за добычу драгметаллов без лицензии.

Минвостокразвития разработало эти законопроекты по поручению президента Владимира Путина. Согласно ему, правительство должно подготовить предложения об увеличении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии, а также обсудить условия добычи и порядок сбыта драгметалла государству.

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Эксперты к инициативе ввести налог для старателей отнеслись скептически. В случае принятия законопроекта россияне вряд ли «ринутся массово добывать золото, а если такие люди уже есть, то они не будут платить налоги», заявил в беседе с изданием эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. «Яркий пример — самозанятые, которые до сих пор не подконтрольны государству», — отметил он.

В этой инициативе нет ничего плохого, сказал изданию доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. По его словам, старательская деятельность была развита в СССР, граждане занимались участками, которые не могли обрабатывать промышленным способом. Однако эксперт не верит, что этот налог сможет принести существенный доход государству.

Автор
Виктория Полякова
драгметаллы добыча налог Минфин Минвостокразвития
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