Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность

В России предложили ввести налог на добычу золота непромышленным способом. До этого понятие старательской деятельности пропишет Минвостокразвития, которое планирует разрешить добычу драгметаллов не только юрлицам, но и гражданам

Фото: Виталий Иванов / ТАСС

Министерство финансов предложило ввести налог для старателей, сообщают «Известия».

В ведомстве уточнили, что это сопутствующий законопроект к инициативе Минвостокразвития по определению понятия старательской деятельности. В самом министерстве сообщили изданию, что соответствующие поправки находятся на рассмотрении правительства.

Речь идет о законопроекте, который позволит жителям дальневосточных и арктических регионов выбирать участки земли и законно заниматься добычей драгоценных металлов непромышленным способом. Старатели должны будут зарегистрироваться как ИП и смогут самостоятельно выбрать участок с помощью специального электронного сервиса. Сейчас легально добывать золото могут только юрлица, получившие лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

«Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения, ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна», — отметил в беседе с изданием глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.