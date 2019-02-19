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Эксперты при правительстве назвали «узкие места» в инфраструктуре
Наибольшую пользу для развития экономики России принесет строительство ВСМ Москва — Казань стоимостью 622 млрд руб., решили в Аналитическом центре при правительстве. Минфин против проекта, опасаясь падения спроса на перевозки
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании 31 января поручил Минэкономразвития и Минтрансу совместно с Аналитическим центром при правительстве определить «узкие места» транспортной инфраструктуры в России, сдерживающие экономический рост. Это следует из протокола по итогам совещания о реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, бюджет которого составит более 6 трлн руб. У РБК есть копия протокола.

Под «узким местом», как правило, предполагается такой участок транспортной инфраструктуры, где его пропускная способность ограничена в силу ряда факторов — технических или технологических, а интенсивность его использования близка к максимальному значению или превышает его.

Аналитический центр (АЦ) при правительстве провел оценку эффективности проектов, вошедших в этот комплексный план (включает 690 объектов транспортной инфраструктуры), и направил в Минэкономразвития перечень инфраструктурных «узких мест». У РБК есть копия соответствующего письма от первого заместителя руководителя АЦ Глеба Покатовича. «Да, Аналитический центр направлял свои предложения», — подтвердил РБК представитель центра. Он пояснил, что в перечень эксперты центра включили объекты, которые имеют наибольший индекс социально-экономической эффективности, и, соответственно, направлены на ликвидацию «узких мест» и снятие инфраструктурных ограничений.

При оценке проектов АЦ учитывал показатели пропускной способности — прирост портовых мощностей, увеличение провозной способности, величину прироста грузопотока или пассажиропотока, говорится в письме Покатовича.

Исходя из перечня, направленного в Минэкономразвития, самый высокий индекс экономического эффекта для государства у проектов скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань (2,68) и у высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань (2,61). Стоимость этих проектов составляет 539,6 млрд и 621,8 млрд руб. соответственно, или 1,161 трлн руб. на оба проекта. Согласно письму Покатовича, около половины этой суммы (523 млрд руб.) планируется выделить из бюджета.

В интервью РБК 12 февраля вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортную отрасль, говорил, что поддерживает строительство ВСМ Москва — Казань, которая «при среднеоптимистичных предпосылках» окупаема даже с точки зрения капитальных вложений. «В операционной модели проект точно безубыточен и не будет требовать субсидий. Все эксперты подтвердили, что модель летающая», — подчеркнул он. А при одновременном строительстве автодороги на том же направлении «задваивания, возможно, никакого нет», пояснил вице-премьер: «Потому что трасса примет по большей части транзитный грузопоток». По его словам, в отношении автодороги «идет дискуссия» с Минфином.

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Максим Акимов — РБК: «Надо менять структуру рынка, а не монополизировать»

Однако Минфин последовательно выступает против ВСМ Москва — Казань. В ведомстве считают, что заложенный в финансовой модели проекта средний пассажиропоток сильно завышен, и видят риски для бюджета, связанные с падением спроса на перевозки. Минфин предлагает перебросить 200 млрд руб., предусмотренные комплексным планом на ВСМ, на развитие авиации и Северного морского пути, говорил ранее РБК представитель ведомства.

Аналитический центр указал, что значительно ниже показатель экономического эффекта (0,41) у проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссибирской магистрали с развитием пропускных способностей. Это самый дорогой проект перечня (673,3 млрд руб.), который предполагается реализовывать только на внебюджетные средства. Наименее эффективные проекты из перечня АЦ — проект по комплексному развитию Новороссийского транспортного узла (0,091) и реконструкция аэропортового комплекса «Кадала» в Чите (0,098).

Представитель Минтранса сообщил РБК, что ​ведомство готовило предложения по «узким местам» совместно с аналитиками правительства. Представитель АЦ подчеркнул, что с центром не согласовывали итоговый перечень объектов инфраструктуры: «Мы его не видели». Пресс-служба Минэкономразвития не ответила на запрос РБК.
Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: ВСМ Москва — Казань
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