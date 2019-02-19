Эксперты при правительстве назвали «узкие места» в инфраструктуре

Наибольшую пользу для развития экономики России принесет строительство ВСМ Москва — Казань стоимостью 622 млрд руб., решили в Аналитическом центре при правительстве. Минфин против проекта, опасаясь падения спроса на перевозки

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании 31 января поручил Минэкономразвития и Минтрансу совместно с Аналитическим центром при правительстве определить «узкие места» транспортной инфраструктуры в России, сдерживающие экономический рост. Это следует из протокола по итогам совещания о реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, бюджет которого составит более 6 трлн руб. У РБК есть копия протокола.

Под «узким местом», как правило, предполагается такой участок транспортной инфраструктуры, где его пропускная способность ограничена в силу ряда факторов — технических или технологических, а интенсивность его использования близка к максимальному значению или превышает его.

Аналитический центр (АЦ) при правительстве провел оценку эффективности проектов, вошедших в этот комплексный план (включает 690 объектов транспортной инфраструктуры), и направил в Минэкономразвития перечень инфраструктурных «узких мест». У РБК есть копия соответствующего письма от первого заместителя руководителя АЦ Глеба Покатовича. «Да, Аналитический центр направлял свои предложения», — подтвердил РБК представитель центра. Он пояснил, что в перечень эксперты центра включили объекты, которые имеют наибольший индекс социально-экономической эффективности, и, соответственно, направлены на ликвидацию «узких мест» и снятие инфраструктурных ограничений.

При оценке проектов АЦ учитывал показатели пропускной способности — прирост портовых мощностей, увеличение провозной способности, величину прироста грузопотока или пассажиропотока, говорится в письме Покатовича.

Исходя из перечня, направленного в Минэкономразвития, самый высокий индекс экономического эффекта для государства у проектов скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань (2,68) и у высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань (2,61). Стоимость этих проектов составляет 539,6 млрд и 621,8 млрд руб. соответственно, или 1,161 трлн руб. на оба проекта. Согласно письму Покатовича, около половины этой суммы (523 млрд руб.) планируется выделить из бюджета.