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Пассажиропоток Домодедово в январе сократился на фоне роста у конкурентов
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Пассажиропоток Домодедово в январе сократился на фоне роста у конкурентов
Бизнес, 19 фев, 19:29
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Пассажиропоток Домодедово в январе сократился на фоне роста у конкурентов
Аэропорт Домодедово обслужил в январе 2018 года 2,07 млн пассажиров, что на 1% ниже, чем в январе 2017 года. При этом пассажиропоток основных конкурентов вырос: Шереметьево — на 12,6%, а Внуково — на 25,5%
Фото: Никита Попов / РБК

​Домодедово последним из «большой тройки» аэропортов Московского авиаузла отчитался о пассажирских перевозках. По итогам января 2018 года Домодедово обслужило 2,07 млн пассажиров — против 2,09 млн пассажиров в январе 2017 года (снижение на 1%).

Точных цифр по внутренним перевозкам Домодедово не раскрывает, но из сообщения компании следует, что снижение произошло за счет международных перевозок. Если в январе 2017 года в этом сегменте было перевезено 878 тыс. человек, то в январе 2018 года — 862 тыс. пассажиров (-1,8%). А перевозки на внутренних линиях остались примерно на уровне января 2017 года — 1,2 млн человек.

Представитель Домодедово не ответил на вопрос РБК о причинах снижения пассажиропотока, отметив, что в целом он «находится на уровне прошлого года». По его словам, несколько «индикативных» показателей выросло, в том числе количество обслуженных рейсов и обработанных грузов.

Аэропорт​ Шереметьево по итогам января обслужил 3,057 млн пассажиров (+12,6%). У этого аэропорта рост был как на международных линиях (на 7,6%, до 1,65 млн пассажиров), так и на внутренних рейсах (на 19%, до 1,407 млн пассажиров).

Внуково показал лучшую динамику среди московских аэропортов. По итогам января 2018 года компания обслужила 1,355 млн пассажиров, что на 25,5% больше, чем годом ранее. По международным перевозкам Внуково воспользовались 411,1 тыс. пассажиров (+47,3%), по внутренним — 944,4 тыс. (+17,9%).

Партнер АО «НЭО Центр» Александр Шкребело полагает, что часть пассажиропотока у Домодедово оттянул аэропорт в Жуковском (данные за январь еще не раскрывал). По его словам, это касается внутренних рейсов и полетов в страны СНГ. Частично это будет компенсировано дополнительными рейсами в период проведения чемпионата мира по футболу, считает эксперт.

Авторы: Василий Маринин, Валерия Комарова.
Теги: аэропорт Внуково , аэропорт Домодедово , аэропорт Шереметьево , Перевозки пассажиров ...
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