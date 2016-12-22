Глава Якутии обещал проверить «Аэрофлот» за инцидент со своим помощником

Глава Якутии Егор Борисов поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота», который снял с рейса его помощника. Он пригрозил компании судом

Егор Борисов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Глава Якутии Егор Борисов написал на своей странице в Instagram, что после регистрации на рейс «Аэрофлота» сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, их принесли позже с извинениями». «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — пишет Борисов.

Глава региона отмечает, что случаи «неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее». «Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление», — предупредил Борисов.

Администрация республики готовит жалобу на действия экипажа, подтвердил РБК помощник главы Якутии Станислав Платонов. Речь идет о рейсе Москва — Якутск, который был совершен в пятницу, 16 февраля. Задержка составила более одного часа.

Официальный представитель «Аэрофлота» приводит другую версию событий. По его словам, Борисов, его супруга Прасковья Борисова и помощник Евгений Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. При этом пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения, говорит собеседник. Источник в «Аэрофлоте» утверждает, что все трое летели бизнес-классом.

«Во время посадки на борт воздушного судна на просьбу бортпроводника показать посадочный талон Шигапов ответил нецензурной бранью, попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал», — говорит представитель авиакомпании. В итоге по решению командира воздушного судна пассажир был снят с данного рейса с помощью полиции.

По словам представителя «Аэрофлота», у авиакомпании есть свидетельские показания пассажиров.

Представитель аэропорта Шереметьево переадресовал вопрос в «Аэрофлот» и МВД.

Согласно сайту «Аэрофлот», билет бизнес-класса из Москвы в Якутск стоит более 50 тыс. руб., что втрое дороже полета в эконом-классе.

По словам председателя «Аэрофлота», в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Шигапова к ответственности по ст. 11.17 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этой статье Шигапову грозит штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15​ суток.