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Глава Якутии обещал проверить «Аэрофлот» за инцидент со своим помощником
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Глава Якутии обещал проверить «Аэрофлот» за инцидент со своим помощником
Бизнес, 19 фев, 12:55
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Глава Якутии обещал проверить «Аэрофлот» за инцидент со своим помощником
Глава Якутии Егор Борисов поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота», который снял с рейса его помощника. Он пригрозил компании судом
Егор Борисов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Глава Якутии Егор Борисов написал на своей странице в Instagram, что после регистрации на рейс «Аэрофлота» сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, их принесли позже с извинениями». «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — пишет Борисов.

Глава региона отмечает, что случаи «неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее». «Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление», — предупредил Борисов.

Администрация республики готовит жалобу на действия экипажа, подтвердил РБК помощник главы Якутии Станислав Платонов. Речь идет о рейсе Москва — Якутск, который был совершен в пятницу, 16 февраля. Задержка составила более одного часа.

Официальный представитель «Аэрофлота» приводит другую версию событий. По его словам, Борисов, его супруга Прасковья Борисова и помощник Евгений Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. При этом пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения, говорит собеседник. Источник в «Аэрофлоте» утверждает, что все трое летели бизнес-классом.

«Во время посадки на борт воздушного судна на просьбу бортпроводника показать посадочный талон Шигапов ответил нецензурной бранью, попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал», — говорит представитель авиакомпании. В итоге по решению командира воздушного судна пассажир был снят с данного рейса с помощью полиции.

По словам представителя «Аэрофлота», у авиакомпании есть свидетельские показания пассажиров.

Представитель аэропорта Шереметьево переадресовал вопрос в «Аэрофлот» и МВД.

Согласно сайту «Аэрофлот», билет бизнес-класса из Москвы в Якутск стоит более 50 тыс. руб., что втрое дороже полета в эконом-классе.

По словам председателя «Аэрофлота», в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Шигапова к ответственности по ст. 11.17 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этой статье Шигапову грозит штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15​ суток.

VIP-скандалы

В октябре 2013 года СМИ сообщили о снятии с рейса Санкт-Петербург — Москва авиакомпании «Аэрофлот» депутата Госдумы Андрея Исаева и его помощника. Очевидцы рассказывали, что они «долго кричали на персонал, а Исаев размахивал своей депутатской корочкой». Впоследствии парламентарий обвинил в инциденте своего помощника Александра Поглазова, которого полиция оштрафовала за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

В июне 2014 года в СМИ появилась информация о том, что советника губернатора Хабаровского края Владимира Смоленского сняли с рейса в аэропорту Хабаровска. Сообщалось, что чиновник шумел, отказывался пристегиваться ремнем безопасности и требовал, чтобы пилот летел в кресле рядом с ним. В результате медицинского освидетельствования выяснилось, что пассажир был пьян.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в аэропорту Ростова-на-Дону задержали депутата городской думы Батайска Михаила Гранкина, которого не пустили на рейс в греческие Салоники. По данным СМИ, он был пьян и пытался попасть на борт самолета раньше всех, расталкивая других пассажиров. Впоследствии стало известно, что Гранкина из-за инцидента лишили должности атамана казачьего общества «Батайское».

В октябре 2017 года «Аэрофлот» рассказал, что пассажиры бизнес-класса рейса Москва — Нью-Йорк связали авиадебошира, когда тот устроил драку на борту и ударил бортпроводницу. Позже источник сообщил РБК, что нарушителем оказался глава проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития ​ (ЕФСР) Алексей Черекаев. Вскоре в фонде заявили, что Черекаева отстранили от работы на время проверки. В конце января 2018 года стало известно, что отделение дознания линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево возбудило уголовное дело в отношении пассажира, ударившего бортпроводницу на этом рейсе (его имя официально не называлось).

Авторы: Василий Маринин, Екатерина Костина, Валерия Комарова.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: «Аэрофлот» , «Якутия» , дебош
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