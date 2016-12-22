Пассажир бизнес-класса ударил стюардессу на рейсе Москва — Нью-Йорк

Против одного из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Москва — Нью-Йорк, который ударил стюардессу, возбуждено уголовное дело. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Отделением дознания линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 и ст. 116 УК РФ в отношении 38-летнего жителя Москвы», — заявила она.



«Инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва — Нью-Йорк. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице», — рассказала Волк.



Пострадавшая стюардесса обратилась с заявлением в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.



По возвращении в Россию авиадебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, уточнила Волк.

В октябре 2017 года пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что пассажирам бизнес-класса Boeing 777-300ER, который летел рейсом SU102 8 октября, пришлось связать авиадебошира. По данным авиакомпании, мужчина подрался с одним из пассажиров и ударил бортпроводницу в лицо. Позже близкий к «Аэрофлоту» источник сообщил РБК, что дебоширом оказался Алексей Черекаев — глава проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития ​(ЕФСР).