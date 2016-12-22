Первую партию газа с «Ямал СПГ» экспортируют в США

Первая партия сжиженного газа с «Ямал СПГ», вероятно, будет доставлена в США французским танкером Gaselys. Груз был куплен малайзийской Petronas и транспортирован в Великобританию, а затем перепродан

Рабочие на строительной площадке завода «Ямал СПГ» (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Французская энергетическая компания Engie доставит в США из Великобритании груз сжиженного природного газа (СПГ), отправленный туда с «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Таким образом, первую партию СПГ оттуда в итоге экспортируют в США, сообщают газета «Коммерсантъ» и портал LNG World News.

Как следует из данных портала MarineTraffic, СПГ-танкер Gaselys компании Engie везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain, расположенного в графстве Кент, в американский Бостон, в регазификационный терминал Everett.

Gaselys прибыл в британский Isle of Grain вскоре после того, как туда была доставлена первая партия с «Ямал СПГ». Сообщалось, что российский СПГ планируют реэкспортировать. Покупателем первого груза «Ямал СПГ» изначально было британское отделение малайзийской Petronas — Petronas LNG UK Limited. Газ был переправлен ледокольным СПГ-танкером «Кристоф де Маржери», пишет «Коммерсантъ».

Хотя груз «был перепродан, возможно, несколько раз», собеседники газеты среди трейдеров утверждают, что Gaselys транспортирует в США газ именно российского происхождения. «Часть СПГ, загруженного на танкер в Isle of Grain, могла быть доставлена с «Ямал СПГ», — отмечает LNG World News.

Engie выступила конечным покупателем, потому что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год, пишет «Коммерсантъ». По данным MarineTraffic, танкер прибудет в Бостон 22 января.

Поставка сжиженного газа в США вызвана сильными морозами на восточном побережье. Спотовые цены на основной площадке Henry Hub ко 2 января превысили $6 за MBTU впервые с апреля 2014 года. В то же время, как отмечает «Коммерсантъ», на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до $175 за MBTU (около $6,3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Благодаря похолоданию цены в США выше, чем на азиатском рынке. Газета со ссылкой на данные таможенной службы Соединенных Штатов отмечает, что груз Gaselys первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 года.

НОВАТЭК запустил первую очередь «Ямал СПГ» в начале декабря, объем первой партии груза составил 170 тыс. куб. м. Предполагалось, что первые партии с «Ямал СПГ» попадут в Китай, говорил предправления и совладелец компании Леонид Михельсон.

«Ямал СПГ» на 50,1% принадлежит НОВАТЭКу, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — у китайского Фонда Шелкового пути.