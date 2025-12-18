ФАС обязала ПИК допустить интернет-провайдеров в жилые дома

ФАС признала группу ПИК нарушившей антимонопольное законодательство. Ее вместе с оператором Lovit и управляющими компаниями в ЖК Москвы, Подмосковья и Петербурга обязали обеспечить доступ в дома другим интернет-провайдерам

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба признала группу ПИК нарушившей антимонопольное законодательство и потребовала обеспечить интернет-провайдерам доступ для размещения своих сетей в жилых комплексах застройщика, сообщило ведомство.

ФАС завела дело на ПИК в сентябре. По данным ведомства, оператор связи Lovit (ООО «Ловител») и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, входящие в группу, ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. В ведомстве считают, что это ущемляет интересы жильцов и приводит к ограничению конкуренции на рынке.

В ведомстве подчеркнули, что к организациям применят меры административного воздействия по статье о злоупотреблении доминирующим положением на рынке (ст. 14.31 Кодекса об административных правонарушениях). Эта статья предусматривает штрафы.

РБК направил запрос в ПИК.

ФАС организовала проверку в отношении ПИК после того, как в марте 2025 года провайдер Lovit подвергся DDoS-атаке. Она привела к сбою в работе сервисов, в результате чего тысячи людей остались без доступа к интернету, телевидению и системе «умный дом». Последствия атаки удалось устранить только спустя два дня.

После сообщений в СМИ и социальных сетях о том, что в комплексы ПИК не пускают других провайдеров, ведомство запросило данные у 11 компаний, в том числе «Ростелекома», «Вымпелкома», «МегаФона», и жилищных инспекций в 13 регионах.

В мае 2025 года антимонопольная служба сообщила, что обнаружила ограничение доступа операторов в жилые комплексы ПИК. Нарушения обнаружили в четырех регионах страны: Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

После этого ПИК опубликовал заявление, в котором отверг обвинения в препятствиях в доступе интернет-провайдеров в жилые комплексы. Там подчеркнули, что в ЖК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом Lovit не представлен в некоторых комплексах.

ПИК занял первое место в рейтинге застройщиков по объемам строительства жилья в Москве, который в декабре 2025 года составил «РБК Недвижимость» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства. На начало месяца группа компаний строила в столице 66 жилых домов (53,9 тыс. квартир) общей площадью 2,3 млн кв. м. Ее проекты заняли 13,1% в общем объеме возводимых в Москве новостроек.