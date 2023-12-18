«Норникель» стал совладельцем «Русской нержавеющей компании»

«Русская нержавеющая компания» строит завод по производству плоского проката из нержавеющей стали в Волгоградской области, его стоимость не раскрывается

Фото: nornickel.ru

«Норникель» вошел в число участников ООО «РНК-Холдинг», холдинговой компании «Русской нержавеющей компании» (РНК). Участие в РНК, по мнению «Норникеля», позволит существенно увеличить продажи никеля на внутреннем рынке, и интегрироваться в производство продукции глубоких переделов в рамках производства стали и сплавов.

Сегодня РНК продолжает строить проект по производству плоского проката из нержавеющей стали в городе Волжский Волгоградской области. Завод будет выпускать хладнокатаный и горячекатаный плоский прокат из нержавеющих марок стали, а также жаростойких, жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Мощность нового завода составит до 500 тыс. тонн готовой продукции в год. Цех холодной прокатки планируется запустить в 2025 году, цех горячей прокатки будет открыт в 2026 году, а электросталеплавильный цех — в 2027 году.

Доли распределены в соотношении 50 на 50, это предполагает равноправное финансовое участие в проекте. Как владелец 50%-ной доли «Норникель» получит право на свою часть прибыли на операционной фазе проекта. Стоимость проекта может уточняться по ходу его реализации. Проект финансируется за счет собственных и заемных средств, при этом собственные средства будут привлекаться на паритетных основаниях.

Строительство проекта в Волгоградской области началось в конце марта. Тогда предполагалось, что строительство цеха холодной прокатки будет завершено в 2023 — 2025 годы, а цеха горячей прокатки и электросталеплавильный — в период с 2024 по 2026 год.

ООО «РНК-Холдинг», согласно данным СПАРК, была зарегистрирована в Волгоградской области в апреле 2021 года, на конец 2022 года в ней числилось 19 человек. Она является совместным предприятием «Трубной металлургической компании» (ТМК) и Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В апреле 2021 года также стало известно, что РНК будет в равных долях принадлежать ЧЭМК и «Волжскому трубному заводу» (ВТЗ), который входит в ТМК. Основателем и владельцем ТМК является Дмитрий Пумпянский, а владельцами ЧЭМК — Александр Аристов и Юрий Антипов, которые также владеют головным холдингом «Урало-Сибирской металлургической компанией» (УСМК). Но, как сообщил источник РБК, знакомый с деталями проекта - ЧЭМК вышел из него до начала строительства. Специализацией РНК являются производство чугуна, стали и ферросплавов. Уставной капитал, по данным ЕГРЮЛ, на 18 декабря составляет 1,04 млрд руб (запись была внесена 18 сентября). Головной компанией РНК является АО «Волжский трубный завод», которая занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов.

В компании прогнозируют, что внутренний рынок плоского проката из нержавеющей стали, который уже сейчас отличается диверсифицированной структурой потребления, будет стабильно расти. Так, в 2022 году потребление такого проката составило примерно 340 тыс. т, а в 2030 году превысит 450 тыс. т.

Объемы поставок сырья «Норникеля» для нового комплекса будут определяться в соответствии с производственной программой комплекса и на рыночных принципах. В компании полагают, что новое производство позволит в значительной степени обеспечить потребность России в качественном прокате из нержавеющей стали, даже с учетом прогнозируемого роста спроса. «Норникель» планирует поставлять заводу никель в объемах в несколько раз выше текущего внутреннего потребления.

«Речь идет о создании крупного завода по производству проката из нержавеющей стали. Имеющиеся в стране мощности не способны удовлетворить растущий спрос, поэтому до 90% продукции закупается на внешних рынках. Но ее можно и нужно производить», отметил, Сергей Дубовицкий, старший вице-президент — руководитель блока стратегии и развития бизнеса «Норникеля». По его мнению, локализация способна обеспечить внутренние потребности, улучшить качество, сократить сроки поставки и расходы на логистику.