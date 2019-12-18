Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

По версии журнала Forbes, доход от каналов дошкольницы Анастасии Радзинской, включая ее канал Like Nastya, в 2019 году составил $18 млн. Это третий показатель по итогам года среди блогеров Youtube всех возрастов

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.

«Пятилетняя девочка, родившаяся в России, стала одним из самых быстроразвивающихся блогеров в мире благодаря видео на семи языках, в которых она играет со своим отцом на своих каналах, включая Youtube-канал Like Nastya», — отмечает журнал. С ней сотрудничают такие бренды, как Lego и Danone. По подсчетам Forbes, доход от ее каналов в 2019 году составил $18 млн.

Первая строчка рейтинга в этом году также досталась ребенку. Это восьмилетний Райан Каджи. Доход от канала Ryan ToysReview, на котором маленький американец распаковывает игрушки, по подсчетам Forbes, составил в уходящем году $26 млн. Каджи уже второй год подряд возглавляет рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров.

Вторая строчка досталась досталась каналу Dude Perfect, на котором пять молодых людей в возрасте около 30 лет выкладывают видео со спортивными трюками. Forbes оценил их доход в 2019 году в $20 млн.