Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 62,58 (+0,05) Quote, 13:19
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 69,69 (+0,01) Quote, 13:19
Китайский клуб выиграл шестой из семи последних матчей в КХЛ Спорт, 19:49 Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном Политика, 19:49 СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе Политика, 19:38 Как загубить хорошую бизнес-идею РБК и УРАЛСИБ, 19:35 Совет попечителей РФС согласовал рекордный профицитный бюджет на 2020 год Спорт, 19:27 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:26 Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров Бизнес, 19:21 «Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января Бизнес, 19:11 Комитет сената США одобрил «санкции из ада» против России Экономика, 19:05 Реновация по-шведски: энергоэффективность, «умный город» и экология Партнерский материал, 19:05 В Госдуме оценили введенные Киевом новые правила поездок в Россию Политика, 19:02 Глава РФС сообщил о согласовании с Adidas новой формы для сборной России Спорт, 19:01 Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения Экономика, 18:47 СК завел дело из-за смерти мужчины у отделения полиции в Серпухове Общество, 18:45
Бизнес ,  
0 
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
По версии журнала Forbes, доход от каналов дошкольницы Анастасии Радзинской, включая ее канал Like Nastya, в 2019 году составил $18 млн. Это третий показатель по итогам года среди блогеров Youtube всех возрастов

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.

«Пятилетняя девочка, родившаяся в России, стала одним из самых быстроразвивающихся блогеров в мире благодаря видео на семи языках, в которых она играет со своим отцом на своих каналах, включая Youtube-канал Like Nastya», — отмечает журнал. С ней сотрудничают такие бренды, как Lego и Danone. По подсчетам Forbes, доход от ее каналов в 2019 году составил $18 млн.

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Общество

Первая строчка рейтинга в этом году также досталась ребенку. Это восьмилетний Райан Каджи. Доход от канала Ryan ToysReview, на котором маленький американец распаковывает игрушки, по подсчетам Forbes, составил в уходящем году $26 млн. Каджи уже второй год подряд возглавляет рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров.

Вторая строчка досталась досталась каналу Dude Perfect, на котором пять молодых людей в возрасте около 30 лет выкладывают видео со спортивными трюками. Forbes оценил их доход в 2019 году в $20 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых блогеров Youtube 2019 года также вошли Rhett and Link ($17,5), Джеффри Стар ($17 млн), Preston ($14 млн), PewDiePie ($13 млн), Markiplier ($13 млн), DanTDM ($12 млн) и VanossGaming ($11,5 млн).

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Forbes, рейтинг, YouTube
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Топ-10 миллиардеров-новичков по версии Forbes
Бизнес
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter