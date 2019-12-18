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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Reuters узнал об обнаружении в нефти из «Дружбы» смертоносной субстанции
Сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода — озоноразрушающим веществом, производство которого регулируется Монреальским протоколом. К таким выводам пришли по результатам трех экспертиз
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В нефти, прокачка которой по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле из-за превышенного содержания хлорорганических соединений, содержался тетрахлорид углерода, распространение которого контролируется международным соглашением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, к которым получило доступ агентство.

Тетрахлорид углерода — токсичное озоноразрушающее вещество, которое ранее использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель. Его производство резко сократилось после вступления в силу в 1989 году Монреальского протокола об ограничении использования химикатов, разрушающих озоновый слой. В соответствии с протоколом правительства стран, ратифицировавших документ, несут ответственность за контроль за производством определенных химических веществ.

По данным агентства, анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и «Транснефти», оператора трубопровода. Они показали, что сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода.

Еще два теста, проведенные нефтеперерабатывающим заводом из ЕС и международной нефтекомпанией, показали почти идентичные полученным в Москве результаты, утверждает агентство. Как и почему ядовитый химикат попал в трубопровод, журналистам выяснить не удалось.

СМИ сообщили о жалобе Сечина на хлорорганику в поставках от «Транснефти»
Бизнес

По словам пяти источников Reuters в нефтяной промышленности, присутствие в сырье тетрахлорида углерода, производство которого должно строго регулироваться российским законодательством, свидетельствует о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами.

Как пишет агентство, Минэнерго объяснило приостановку поставок по нефтепроводу тем, что в сырье обнаружили этилендихлорид — органическое соединение, используемое для очистки нефтяных скважин. Его распространение не регулируется.

РБК направил запросы в Минэнерго и «Транснефть».

В апреле белорусский «Белнефтехим» сообщил об ухудшении качества нефти, поступающей из России. В сырье были обнаружены хлорорганические соединения, концентрация которых превышала норму в десятки раз. Из-за загрязнения были приостановлены поставки в Белоруссию, на Украину, в Польшу и Германию. После этого пострадавшие от недопоставок нефти компании потребовали у «Транснефти» компенсации. Компания зарезервировала на выплаты 23 млрд руб.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: нефтепровод, «Дружба»
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