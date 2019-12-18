Reuters узнал об обнаружении в нефти из «Дружбы» смертоносной субстанции

Reuters узнал об обнаружении в нефти из «Дружбы» смертоносной субстанции

Сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода — озоноразрушающим веществом, производство которого регулируется Монреальским протоколом. К таким выводам пришли по результатам трех экспертиз

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В нефти, прокачка которой по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле из-за превышенного содержания хлорорганических соединений, содержался тетрахлорид углерода, распространение которого контролируется международным соглашением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, к которым получило доступ агентство.

Тетрахлорид углерода — токсичное озоноразрушающее вещество, которое ранее использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель. Его производство резко сократилось после вступления в силу в 1989 году Монреальского протокола об ограничении использования химикатов, разрушающих озоновый слой. В соответствии с протоколом правительства стран, ратифицировавших документ, несут ответственность за контроль за производством определенных химических веществ.

По данным агентства, анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и «Транснефти», оператора трубопровода. Они показали, что сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода.

Еще два теста, проведенные нефтеперерабатывающим заводом из ЕС и международной нефтекомпанией, показали почти идентичные полученным в Москве результаты, утверждает агентство. Как и почему ядовитый химикат попал в трубопровод, журналистам выяснить не удалось.