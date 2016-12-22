Группа ПИК получила 42% всех подрядов Фонда реновации

ГК «ПИК» Сергея Гордеева оказалась крупнейшим подрядчиком Фонда реновации Москвы. Структура группы «МФС-ПИК» за год заключила контрактов на проектирование и строительство домов для переселения москвичей на 40 млрд руб.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации) был учрежден в октябре прошлого года, а первые закупки объявил в декабре. За год с начала торгов фонд выбрал подрядчиков более 500 закупок и распределил около 100 млрд руб.

«РБК Pro» проанализировал закупки и определил крупнейших подрядчиков Фонда реновации. Первое место с большим отрывом заняла компания «МФС-ПИК». Она получила подрядов на 40 млрд руб., что составляет 42% от всех распределенных за год контрактов. Компания построит жилые дома общей площадью 686 тыс. кв. м в Кузьминках, Перово, Люблино, Северном и Восточном Измайлово, Царицыно, Головинском районе и Хорошёво-Мневниках.

Компания «МФС-ПИК» входит в структуру ГК «ПИК», заявили в пресс-службе группы. Еще весной в ГК «ПИК» говорили, что не имеют отношения к «МФС-ПИК». Когда подрядная компания вновь вошла в структуру группы, в «ПИК» не уточнили.

«МФС-ПИК» до декабря 2017 года принадлежала ГК «ПИК», а затем перешла кипрской Esazione Capital Ltd. Весной 2018 года 50% кипрской компании стал контролировать, согласно данным кипрского реестра, председатель совета директоров Capital Group Павел Тё. После смены акционеров «МФС-ПИК» в Capital Group не комментировали участие Павла Тё в этой компании.

Павел Тё пояснил РБК свое участие «МФС-ПИК» «партнерством с ГК «ПИК» в рамках строительства жилого квартала на Люблинской улице». «В рамках нашего партнерства с ПИК это была промежуточная история», — говорит Тё. Он подчеркивает, что Capital Group не участвовала и не будет участвовать в программе реновации в качестве подрядчика. При этом компания будет продавать квартиры городу в своих проектах.

ГК «ПИК» на 74,6% принадлежит ее президенту Сергею Гордееву, еще 7,6% группы контролирует банк ВТБ. Остальные акции торгуются на бирже. Выручка за 2017 год составила 175 млрд руб., 97% от этой суммы пришлось на выручку от продажи недвижимости.