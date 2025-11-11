 Перейти к основному контенту
Общество
0

Суд Петербурга взыскал с террористов ₽67 млн за взрыв в метро

Фото: dslebedeva_official / Telegram
Фото: dslebedeva_official / Telegram

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск метрополитена к террористам о возмещении ущерба от взрыва в петербургском метро в 2017 году. С ответчиков взыскали 67 млн руб., сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в телеграм-канале.

«Суд взыскал с ответчиков солидарно 67 млн руб.», — сообщила Лебедева.

Заявление было подано Петербургским метрополитеном в 2025 году. В нем указывалось, что в результате взрыва 3 апреля 2017 года метрополитену был причинен материальный ущерб, включающий выплаты потерпевшим, затраты на ликвидацию последствий взрыва и стоимость разрушенного вагона.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Мощность бомбы, оставленной в вагоне, составляла до 500 г в тротиловом эквиваленте. В тот же день на станции «Площадь Восстания» была обнаружена и обезврежена еще одна бомба мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, замаскированная под огнетушитель.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Санкт-Петербург метрополитен взрыв Метро Санкт-Петербурга теракт

