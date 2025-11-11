Суд Петербурга взыскал с террористов ₽67 млн за взрыв в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск метрополитена к террористам о возмещении ущерба от взрыва в петербургском метро в 2017 году. С ответчиков взыскали 67 млн руб., сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в телеграм-канале.
«Суд взыскал с ответчиков солидарно 67 млн руб.», — сообщила Лебедева.
Заявление было подано Петербургским метрополитеном в 2025 году. В нем указывалось, что в результате взрыва 3 апреля 2017 года метрополитену был причинен материальный ущерб, включающий выплаты потерпевшим, затраты на ликвидацию последствий взрыва и стоимость разрушенного вагона.
Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Мощность бомбы, оставленной в вагоне, составляла до 500 г в тротиловом эквиваленте. В тот же день на станции «Площадь Восстания» была обнаружена и обезврежена еще одна бомба мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, замаскированная под огнетушитель.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой