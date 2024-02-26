Организаторы IPO «Европлана» оценили лизинговую компанию в ₽140 млрд

Крупнейшая частная лизинговая компания России в преддверии выхода на биржу оценена примерно в 140 млрд руб. В ходе сделки единственный акционер «Европлана» — холдинг SFI — планирует продать часть своего пакета

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Организаторы первичного размещения акций (IPO) «Европлана», который может стать первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией, оценили ее примерно в 140 млрд руб. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с условиями готовящейся сделки. По словам одного из них, актив был оценен исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8-10.

Такую высокую оценку он объяснил тем, что «Европлан» имеет значительную долю непроцентных доходов (42% совокупной выручки), а также низкий уровень стоимости риска (CoR, cost of risk) — около 0,5% за последние пять лет, что значительно меньше, чем у торгуемых банков. По его словам, средняя рентабельность капитала (ROE) у «Европлана» за 5 лет выше 40%. Этот показатель тоже лучше, чем у других финансовых компаний на бирже (например, средний ROE «Тинькофф» — 37%, у Совкомбанка — 24%), указывает он.

Чистая прибыль «Европлана» за девять месяцев 2023 года составила 10,6 млрд руб., авторы оценки закладывают прибыль компании по году примерно в 15 млрд руб., с учетом высокой потенциальной сезонности лизингового бизнеса в четвертом квартале.

«Европлан» — крупнейшая частная лизинговая компания России. В рэнкинге «Эксперт РА», на 1 октября 2023 года она занимала шестое место по объему нового бизнеса (143,6 млрд руб., стоимость переданных клиентам предметов лизинга за период) и по величине портфеля (347,4 млрд руб., объем планируемых к получению лизинговых платежей по всем не закрытым договорам лизинга). «Европлан» специализируется на предоставление легкового и грузового автотранспорта в лизинг малому бизнесу. «Европлан» на 100% принадлежит холдингу SFI (в прошлом группа «Сафмар»), который был основан семьей бизнесмена Михаила Гуцериева. В SFI не ответили на запрос РБК.

Сколько «Европлан» хочет получить от IPO

О том, что выход лизинговой компании «Европлан» на биржу может состояться в первой половине 2024 года, в конце прошлого года со ссылкой на источники писало Frank Media. 21 февраля Reuters тоже со ссылкой на источники сообщило, что сделка пройдет весной, речь идет о размещении акций на 10-15 млрд руб.

«Диапазон верный. Цель — это 10 млрд руб., но емкость рынка позволяет разместить больше, — подтвердил источник РБК. — Точный размер будет определен ближе к сделке, с учетом множества факторов». «IPO необходимо «Европлану», чтобы сделать актив публичным, повысить уровень корпоративного управления, PR-профиль, улучшить условия фондирования», — объясняет он.

Формат сделки уже определен: IPO пройдет в режиме cash out, то есть будет размещаться не допэмиссия, когда деньги привлекает сама компания, а текущий акционер «Европлана» продаст часть своего пакета в рынок.

Как следует из отчетности «Европлана» по МСФО, по итогам третьего квартала 2023 года чистая прибыль лизинговой компании увеличилась на 26,2% в годом выражении, до 10,6 млрд руб. Объем совокупных активов достиг 242,2 млрд руб., из них 87,3% (211,4 млрд руб.) приходится на чистые инвестиции в лизинг и финансовые активы. Год к году эти показатели «Европлана» прибавили 27,9% и 28,7% соответственно.

В целом, российский рынок лизинга в 2023 году показал существенный рост на фоне перестройки российской экономики после кризиса и санкций. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2023 года совокупный лизинговый портфель компаний показал максимальный за последние годы темп — 31% в годовом выражении, достигнув 8,14 трлн руб. Объем нового бизнеса компаний из этого сектора увеличился на 95% относительно уровней 2022 года, до 2,49 трлн руб. Растет как средняя сумма сделки, так и их количество, указывают аналитики. Среди факторов роста они называют дефицит техники (на фоне санкций) и ослабление курса рубля.