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Холдинг Royal Caribbean перестал принимать заказы на круизы от россиян

Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у россиян заказы на круизы из-за санкций
Бронирование на путешествия по морю закрыто из-за санкций против российских физических лиц, коммерческих структур и финансовых институтов, сообщили в холдинге
Royal Caribbean Cruises RCL $46,7 +3,07% Купить
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Круизный холдинг Royal Caribbean Cruises закрыл бронирование для российских клиентов, против которых были введены санкции, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Мы с сожалением сообщаем, что из-за международных санкций против российских физических лиц, коммерческих структур и финансовых институтов больше невозможно вести нормальный бизнес в России. Соответственно, мы не можем принимать какие-либо новые заказы до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе, отметив, что торговым партнерам разрешено продолжать обслуживать действующие заказы.

Royal Caribbean Cruises — американско-норвежская группа, которая владеет тремя глобальными круизными брендами: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises. Также холдингу принадлежит 50% акций TUI Cruises. Всем подразделениям компании принадлежит более 50 лайнеров.

Холдинг организует круизы не только по Карибскому морю и на Багамские и Бермудские острова, но и в Европу (Италия, Греция), Северную Америку (Канада, Флорида, Техас), на Аляску, в страны Азии (Таиланд, Китай, Япония), южную часть Тихого океана (Австралия, Новая Зеландия), в Северную Африку и др.

Кроме Royal Caribbean Cruises еще несколько компаний отрасли приостановили продажи круизов в этом году, в том числе Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises. Заявки не принимают от граждан, проживающих на территории России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик.

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