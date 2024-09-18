В Wildberries заявили о попытке незаконно проникнуть в два офиса компании

В Wildberries заявили, что никаких переговоров с Бакальчуком не планировалось. По данным компании, первыми стрельбу у офиса компании открыли люди, сопровождавшие бизнесмена

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Попытку «незаконного проникновения» в Wildberries предприняли по двум адресам, сообщили РБК в пресс-службе ООО «РВБ», объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ.

«Это доказывает, что никаких переговоров не планировалось», — сказали там. Владислав Бакальчук, муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, ранее заявлял, что 18 сентября у него были запланированы переговоры с руководством РВБ. Его супруга назвала это заявление абсурдным, «поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», и сказала, что речь идет о неудавшейся попытке рейдерского захвата.

Днем 18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, помимо того, как сообщила в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак, вооруженные люди в масках пришли в офис компании в районе метро «Динамо».

В РВБ заявили, что стрельбу у офиса в «Романовом дворе» первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука. Пострадали сотрудники полиции и сотрудники охраны бизнес-центра. Как заявила Татьяна Бакальчук, один из охранников погиб. По данным «Интерфакса», задержаны около 30 человек.

В компании добавили, что у Бакальчука нет доступа в офис, поскольку бизнесмен не является сотрудником, «как владелец 1% имеет право только на запрос документов». Сотрудников московских офисов Wildberries перевели на удаленку. В РВБ добавили, что ЧП не повлияло на работу компании, все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно.

В июне Wildberries и Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». После этого Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот заявил о «рейдерском захвате» WB главой Russ Робертом Мирзояном и его братом Леваном Мирзояном. Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». Она подала иск о разводе, первое заседание прошло в сентябре.