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«Коммерсантъ» узнал об уходе из «Роснефти» куратора стройки «Звезды»

Шишкин работал в «Роснефти» более десяти лет в должности вице-президента, был первым главой «Башнефти» после ее покупки «Роснефтью» и отвечал за строительство верфи «Звезда»
«Роснефть» ROSN ₽513,9 -0,78% Купить
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 Андрей Шишкин (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

«Роснефть» покинул один из ключевых топ-менеджеров — вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты сказал, что Шишкин ушел с поста по собственной инициативе в связи с истечением контракта. Несколько источников в отрасли отметили, что Шишкин покинул пост неожиданно с учетом закрепленных за ним крупных проектов.

Издание пишет, что пока обязанности Шишкина будет исполнять директор департамента по локализации техники и технологий Константин Лаптев.

Источники газеты рассказали, что из компании также ушел Александр Пашали — глава департамента научно-технического развития и инноваций, его курировал Шишкин.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

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Фото:rosneft.de

65-летний Шишкин работал в «Роснефти» с 2012 года — он пришел в компанию сразу на пост вице-президента, с ноября 2019 года занял тогда же введенную должность вице-президента компании по информатизации, инновациям и локализации. Он курировал строительство суперверфи «Звезда». Также является заведующим базовой кафедры «Роснефти» в МГИМО «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность».

Шишкин — выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, Финансовой академии и Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС». Также закончил Высшие курсы КГБ СССР и был сотрудником КГБ до 1992 года.

В 1990-х — начале 2000-х работал в банках, с 2005 по 2010 год был генеральным директором ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», ОАО «ТГК-10», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», в 2008–2009 годах — первым вице-президентом ОАО «Комплексные энергетические системы» («КЭС Холдинг»). С 2010 года и до прихода в «Роснефть» работал замминистра энергетики. С 2016 года после покупки «Роснефтью» «Башнефти» был назначен президентом и председателем правления компании, покинул должность в 2019 году.

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Роснефть Андрей Шишкин кадровые перестановки Башнефть верфь «Звезда»
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