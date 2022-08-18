Минпромторг попросили разобраться с фальшивой сайрой

На рост контрафактных консервов в рознице пожаловалась Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья. Там указали, что с 2020 года участились случаи подмены, когда под видом сайры продают более дешевые сардины и сельдь

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова разобраться в ситуации с ростом контрафактных рыбных консервов в рознице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 16 августа.

В нем АРПП пожаловалась, что с 2020 года участились случаи подмены: некоторые производители под видом дорогой сайры в консервах предлагают более дешевые сардины и сельдь. Продаются они по цене сайры. По оценкам АРПП, в 2021 году оптовая стоимость сырья для банки консервированной сайры составляла 65 руб., сардины — 16 руб. Как утверждают в ассоциации, в этом году объем поддельных консервов «достиг миллионов банок» (точные цифры не приводятся).

Там указали, что автоматизированная информационная система «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление продукции, «фиксируя момент «превращения» консервов с дешевой рыбой в дорогую». Однако контрафакт уже успевают реализовывать.

Россельхознадзор не имеет полномочий изъять или арестовать фальсификат, поясняет АРПП. Это может сделать только Роспотребнадзор. Последний в свою очередь по регламенту Таможенного союза может исследовать продукт только органолептическим методом (определение качества продуктов при помощи органов чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса). Однако инспекторы Роспотребнадзора не могут различить рыбу по вкусу, а на модернизацию лабораторий ведомства, где можно бы определять продукт по ДНК, средства из бюджета не выделяются, отмечают в АРПП. Такие лаборатории есть у Россельхознадзора, но действующие нормы не позволяют Роспотребнадзору использовать результаты исследований сторонней структуры.

Ассоциация просит Минпромторг унифицировать систему контроля и сделать данные «Меркурия» открытыми для общественности, чтобы потребители могли отслеживать качество продукции.

В Минпромторге пообещали рассмотреть письмо после его получения.

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В Росрыболовстве переадресовали вопрос Россельхознадзору как оператору системы. Там не смогли предоставить оперативный комментарий. В Роспотребнадзоре сообщили, что еще в 2021 году в ведомство обращалась группа компаний «Доброфлот» по поводу фальсификации консервов из сайры, представив лабораторные исследования. Однако там их посчитали недостаточным доказательством.

В АРПП рассказали, что в начале этого года обращались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой найти решение. Однако там не нашли подтверждения тому, что нарушения допускались целенаправленно. Газете в ФАС заявили, что действия производителей, на которые жалуется АРПП, подпадают под закон о защите прав потребителей.

Как пояснил управляющий «Доброфлота» Александр Ефремов, российские компании почти не добывают сайру из-за сложного и дорогого промысла, сырье для консервов они закупают в Китае или Южной Корее. Ретейлеры, продавая консервы с дешевой рыбой под видом сайры, утверждает Ефремов, «закрывают глаза на нарушения». В «Ленте» сообщили, что в случае подмены рыбы в консервах их снимают с продажи. В X5 Group, «Магните», Auchan, «Дикси» не ответили на запрос издания.

В июне 2021 года компания «Доброфлот» пожаловалась в Роспотребнадзор на наличие поддельных рыбных консервов в магазинах, сообщал РБК. «Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — говорил тогда Ефремов. В компании считают, что недобросовестные производители подменяют эту рыбу более дешевой сельдью, указывая при этом на этикетке обратное.

Позднее Россельхознадзор проверил электронные документы на производство консервов из сайры и обнаружил «серьезный процент фальсификации».

В декабре прошлого года наличие контрафакта на полках признали и ретейлеры. Тогда Роскачество нашло в крупных розничных сетях консервы с поддельной сайрой и попросило Генпрокуратуру разобраться. Ретейлеры заверили, что убрали фальсификат с полок.