Минпромторг попросили разобраться с фальшивой сайрой

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Глава ФСВТС заявил о начале поставок в Турцию второго полка С-400 Политика, 09:32
Данкверт пошутил о преимуществах женщин в переговорах с Азией Общество, 09:30
Минобороны России заявило о планах Киева устроить провокацию на ЗАЭС Политика, 09:24
Все пути ведут в Китай: как перевозчикам пережить транспортную блокаду РФ Pro, 09:22
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 09:19
«Торпедо» уволило главного тренера Спорт, 09:18
Как закон о контрсанкционной информации изменил работу журналистов Технологии и медиа, 09:01
Какие акции покупают в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Pro, 08:58
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 08:55
Запах гари от рязанских пожаров дошел до северных районов Москвы Общество, 08:55
Надаль не смог лишить Медведева статуса первой ракетки мира Спорт, 08:47
Роспатент решил спор о бренде Shein в пользу китайского ретейлера Бизнес, 08:45
Как найти друзей на работе: 4 совета — Fast Company Pro, 08:35
Глава МИД Японии наградил Билла Гейтса орденом Восходящего солнца Общество, 08:33
Бизнес ,  
0 

Минпромторг попросили разобраться с фальшивой сайрой

Ассоциация из Приморья попросила Дениса Мантурова разобраться с фальшивой сайрой
На рост контрафактных консервов в рознице пожаловалась Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья. Там указали, что с 2020 года участились случаи подмены, когда под видом сайры продают более дешевые сардины и сельдь
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова разобраться в ситуации с ростом контрафактных рыбных консервов в рознице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 16 августа.

В нем АРПП пожаловалась, что с 2020 года участились случаи подмены: некоторые производители под видом дорогой сайры в консервах предлагают более дешевые сардины и сельдь. Продаются они по цене сайры. По оценкам АРПП, в 2021 году оптовая стоимость сырья для банки консервированной сайры составляла 65 руб., сардины — 16 руб. Как утверждают в ассоциации, в этом году объем поддельных консервов «достиг миллионов банок» (точные цифры не приводятся).

Там указали, что автоматизированная информационная система «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление продукции, «фиксируя момент «превращения» консервов с дешевой рыбой в дорогую». Однако контрафакт уже успевают реализовывать.

Россельхознадзор не имеет полномочий изъять или арестовать фальсификат, поясняет АРПП. Это может сделать только Роспотребнадзор. Последний в свою очередь по регламенту Таможенного союза может исследовать продукт только органолептическим методом (определение качества продуктов при помощи органов чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса). Однако инспекторы Роспотребнадзора не могут различить рыбу по вкусу, а на модернизацию лабораторий ведомства, где можно бы определять продукт по ДНК, средства из бюджета не выделяются, отмечают в АРПП. Такие лаборатории есть у Россельхознадзора, но действующие нормы не позволяют Роспотребнадзору использовать результаты исследований сторонней структуры.

Ассоциация просит Минпромторг унифицировать систему контроля и сделать данные «Меркурия» открытыми для общественности, чтобы потребители могли отслеживать качество продукции.

Роскачество попросило Генпрокуратуру разобраться с фальшивой сайрой
Бизнес
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

В Минпромторге пообещали рассмотреть письмо после его получения.

Читайте на РБК Pro
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Все пути ведут в Китай: как перевозчикам пережить транспортную блокаду РФ
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции

В Росрыболовстве переадресовали вопрос Россельхознадзору как оператору системы. Там не смогли предоставить оперативный комментарий. В Роспотребнадзоре сообщили, что еще в 2021 году в ведомство обращалась группа компаний «Доброфлот» по поводу фальсификации консервов из сайры, представив лабораторные исследования. Однако там их посчитали недостаточным доказательством.

В АРПП рассказали, что в начале этого года обращались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой найти решение. Однако там не нашли подтверждения тому, что нарушения допускались целенаправленно. Газете в ФАС заявили, что действия производителей, на которые жалуется АРПП, подпадают под закон о защите прав потребителей.

Как пояснил управляющий «Доброфлота» Александр Ефремов, российские компании почти не добывают сайру из-за сложного и дорогого промысла, сырье для консервов они закупают в Китае или Южной Корее. Ретейлеры, продавая консервы с дешевой рыбой под видом сайры, утверждает Ефремов, «закрывают глаза на нарушения». В «Ленте» сообщили, что в случае подмены рыбы в консервах их снимают с продажи. В X5 Group, «Магните», Auchan, «Дикси» не ответили на запрос издания.

В июне 2021 года компания «Доброфлот» пожаловалась в Роспотребнадзор на наличие поддельных рыбных консервов в магазинах, сообщал РБК. «Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — говорил тогда Ефремов. В компании считают, что недобросовестные производители подменяют эту рыбу более дешевой сельдью, указывая при этом на этикетке обратное.

Позднее Россельхознадзор проверил электронные документы на производство консервов из сайры и обнаружил «серьезный процент фальсификации».

В декабре прошлого года наличие контрафакта на полках признали и ретейлеры. Тогда Роскачество нашло в крупных розничных сетях консервы с поддельной сайрой и попросило Генпрокуратуру разобраться. Ретейлеры заверили, что убрали фальсификат с полок.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минпроторг РФ рыбные консервы
Материалы по теме
Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы
Общество
Роскачество назвало лучшие регионы по производству консервов из сайры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter