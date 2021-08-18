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Власти КНР ужесточат контроль над «чрезмерными» доходами бизнеса

Коммунистическая партия ради увеличения доходов населения хочет заставить крупные компании делиться прибылью
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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти КНР заявили, что намерены ужесточить регулирование «чрезмерно высоких доходов» бизнеса и поощрять компании, которые делятся своей прибылью с обществом. Эта мера обсуждалась на заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам Коммунистической партии Китая под председательством лидера страны Си Цзиньпина, передает «Синьхуа».

«Необходимо усилить регулирование и корректировку высоких доходов, защитить законные доходы в соответствии с законом, рационально регулировать чрезмерно высокие доходы и побудить группы и предприятия с высокими доходами больше делиться с обществом», — отмечается в сообщении.

Китай ужесточил правила проведения IPO за рубежом для ИТ-гигантов
Бизнес
Фото:Ou Dongqu / XinHua / Global Look Press

Как передает агентство, сперва правящая партия позволила некоторым компаниям разбогатеть, а теперь ее приоритетом являются «всеобщее процветание» и увеличение доходов всех граждан. Китайские коммунисты проанализировали исторический опыт и установили, что «бедность — это не социализм».

Чтобы добиться своих целей, власти, в частности, хотят в ускоренном темпе усовершенствовать рыночную экономическую систему, «исправить порядок распределения доходов», сбалансировать развитие регионов, скоординировать развитие промышленности, поддержать малый и средний бизнес.

Ранее КПК выпустила план развития до 2025 года, призывающий к более строгому регулированию обширных секторов экономики. Власти будут активно работать над реформой в таких областях, как безопасность, технологии, персональные данные и антимонопольное законодательство.

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Крупнейшие предприниматели Китая уже начали испытывать давление. В ноябре прошлого год на биржи в Гонконге и Шанхае должна была выйти Ant Group Джека Ма («дочка» Alibaba Group, владеет крупнейшей в Китае платформой цифровых платежей Alipay). Вероятно, это стало бы крупнейшим IPO в истории: компания могла привлечь до $34,4 млрд. Но за два дня до IPO Ant Group сообщила, что получила от регуляторов КНР сообщение о приостановке процесса «из-за существенных вопросов». В конце декабря китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. В итоге компанию оштрафовали на $2,8 млрд — 4% от ее продаж в 2019 году на территории Китая. Это стало рекордным взысканием в корпоративной истории КНР.

Китайских ИT-гигантов обязали отказаться от рискованных бизнес-практик
Бизнес
Фото:Qilai Shen / Bloomberg

В июле Госсовет Китая заявил, что пересмотрит правила IPO китайских компаний за границей, а за теми, кто уже провел листинг, усилит надзор. Источники Bloomberg cообщили, что власти собираются блокировать листинг китайской компании за рубежом, даже если ее структура, размещающая акции, зарегистрирована за пределами КНР. Компаниям, использующим такую схему, придется получить одобрение официального Пекина перед размещением акций в Гонконге или США, указали собеседники издания.

В апреле Центральный банк Китая ужесточил правила ведения бизнеса для крупнейших в стране технологических компаний. Власти потребовали изменить методики, которые считают рискованными и нарушающими антимонопольное законодательство. В частности, финтех-группы ограничили при использовании больших данных для кредитования клиентов. WSJ писала, что требования китайского Центробанка являются очередной мерой для усиления контроля над представителями так называемой платформенной экономики, которые последние десять лет развивались при относительно мягком надзоре.

Автор
Анна Громова Анна Громова
Китай санкции Бизнес коммунистическая партия
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