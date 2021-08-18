Власти КНР ужесточат контроль над «чрезмерными» доходами бизнеса

Коммунистическая партия ради увеличения доходов населения хочет заставить крупные компании делиться прибылью

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Власти КНР заявили, что намерены ужесточить регулирование «чрезмерно высоких доходов» бизнеса и поощрять компании, которые делятся своей прибылью с обществом. Эта мера обсуждалась на заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам Коммунистической партии Китая под председательством лидера страны Си Цзиньпина, передает «Синьхуа».

«Необходимо усилить регулирование и корректировку высоких доходов, защитить законные доходы в соответствии с законом, рационально регулировать чрезмерно высокие доходы и побудить группы и предприятия с высокими доходами больше делиться с обществом», — отмечается в сообщении.

Как передает агентство, сперва правящая партия позволила некоторым компаниям разбогатеть, а теперь ее приоритетом являются «всеобщее процветание» и увеличение доходов всех граждан. Китайские коммунисты проанализировали исторический опыт и установили, что «бедность — это не социализм».

Чтобы добиться своих целей, власти, в частности, хотят в ускоренном темпе усовершенствовать рыночную экономическую систему, «исправить порядок распределения доходов», сбалансировать развитие регионов, скоординировать развитие промышленности, поддержать малый и средний бизнес.