Поставщики продуктов сообщили о росте цен на перевозку до 160%

В среднем, по данным отраслевых союзов, цены на перевозку выросли на 10-30%, но некоторые поставщики сообщают о росте на 160%. Также, по их данным, не хватает свободного транспорта. Проблемой заинтересовался Минсельхоз

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта, пишет «Коммерсантъ». Подорожание, по разным оценкам, составило от 10 до 160%.

Так, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин утверждает, что стоимость перевозок в среднем выросла на 10-11% год к году, но указывает на то, что динамика зависит от направления и от сезона. Он также упоминает о проблемах с порожним транспортом, в том числе из-за ухода игроков с этого рынка.

В Картофельном союзе сообщили о подорожании перевозок по ряду направлений как минимум на 20-30% к уровню прошлого года, в отдельных случаях — в два раза. Там объяснили тенденцию нехваткой рефрижераторного транспорта и отъездом водителей из стран СНГ из России.

В ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» столкнулись с ростом цен на транспортировку на 10-15% на внутрироссийских направлениях и на 24-160% — на международных.