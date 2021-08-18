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Бизнес ,  
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Поставщики продуктов сообщили о росте цен на перевозку до 160%

В среднем, по данным отраслевых союзов, цены на перевозку выросли на 10-30%, но некоторые поставщики сообщают о росте на 160%. Также, по их данным, не хватает свободного транспорта. Проблемой заинтересовался Минсельхоз

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания заявили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта, пишет «Коммерсантъ». Подорожание, по разным оценкам, составило от 10 до 160%.

Так, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин утверждает, что стоимость перевозок в среднем выросла на 10-11% год к году, но указывает на то, что динамика зависит от направления и от сезона. Он также упоминает о проблемах с порожним транспортом, в том числе из-за ухода игроков с этого рынка.

В Картофельном союзе сообщили о подорожании перевозок по ряду направлений как минимум на 20-30% к уровню прошлого года, в отдельных случаях — в два раза. Там объяснили тенденцию нехваткой рефрижераторного транспорта и отъездом водителей из стран СНГ из России.

В ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» столкнулись с ростом цен на транспортировку на 10-15% на внутрироссийских направлениях и на 24-160% — на международных.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В крупной пищевой компании «Коммерсанту» сообщили, что перевозка подорожала на 15%, а из-за сокращения числа грузовиков транспортные компании получили возможность диктовать цены.

В национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» в свою очередь подчеркнули, что повышение цены не превысило 15% и стало первым за десять лет. При этом президент ассоциации Владимир Матягин указал на то, что это увеличение не покрывает рост расходов на топливо, запчасти и обновление парка. Он отметил, что если бы учитывались все издержки транспортников, то цены на перевозку могли бы вырасти и на 100%.

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За ростом стоимости логистических услуг следит Минсельхоз, сообщает газета. По ее данным, директор департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса ведомства Максим Титов запросил информацию у отраслевых союзов. В частности,. министерство интересовалось изменением стоимости перевозок с 2019 по 2021 год, причинами этого, достаточностью автопарка, а также сложностями при работе с перевозчиками.

В Минсельхозе подтвердили «Коммерсанту», что получают сообщения о росте цен на перевозку. Там отметили, что прорабатывают возможные решения проблемы с Минпромторгом и Минтрансом.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
рост цен логистика автоперевозки Минсельхоз
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