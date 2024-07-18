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Глава Nokia увидел технологическое отставание Европы от остального мира

Европа исторически была двигателем прогресса, но теперь начала сдавать позиции Вашингтону и Пекину, следует усилить инвестиции, призвал глава Nokia. По мнению промышленников, ситуацию еще можно обратить вспять вдумчивой политикой
Фото: Markku Ulander / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / Global Look Press

Европа отстает от остального мира в развитии технологий, в особенности от США и в определенной степени от Китая, заявил гендиректор Nokia Пекка Лундмарк, передает агентство STT.

«Если ЕС хочет восстановить свою экономическую конкурентоспособность, он должен освоить искусственный интеллект, облачные технологии и сети — и стать лучшим домом для инноваций, поддерживая инвестиции в исследования и разработки, углубляя внутренний рынок и создавая более благоприятную среду для бизнеса», — предложил бизнесмен.

Операторы связи слишком фрагментированы, считает он, им не хватает масштаба, а потому следует разрешить им консолидироваться в более крупные компании для повышения стабильности инвестиций. Лундмарк предрек ухудшение качества связи, если мер принято не будет, а инвестиции в цифровую инфраструктуру на душу населения в Европе составят менее половины по сравнению с США.

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Схожий тезис глава Nokia высказал в недавней статье для Fortune. Он напомнил, что Европа исторически была центром инноваций, ее идеи и изобретения становились причиной научного, экономического и социального прогресса, однако «в последние годы этот двигатель начал выдыхаться». В Европе все еще расположены ведущие мировые компании, но необходимо осваивать новые технологии для обеспечения процветающего и безопасного будущего для своих граждан, пояснил Лундмарк.

Он напомнил о выводах Европейского круглого стола по промышленности о конкурентоспособности (ERT), в последнем отчете которого говорилось об ухудшении конкурентноспособности. «Если наш предыдущий отчет в июне 2022 года был холодным душем, то этот — ледяная ванна. Боюсь, что наше политическое руководство еще не осознало, насколько срочно нам нужно перестраивать бизнес-кейс Европы», — объяснил Мартин Брудермюллер, который возглавляет комитет по конкурентоспособности и инновациям ERT.

Руководство ЕС и большинство стран Европы до сих пор почти не пытаются исправить ситуацию, кроме как путем регулирования, но это не сработает, предупредил Брудермюллер: «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, слишком велики, чтобы их можно было решить, просто «бросая деньги» и законодательство на проблему».

Nokia известна как производитель мобильных телефонов, особенно популярны ее устройства были в начале 2000-х годов. Сейчас компания выпускает телеком-оборудование для функционирования сетей, и многие российские операторы связи были ее клиентами. В 2022-м компания приняла решение уйти из России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Nokia США Китай технологии Европа
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